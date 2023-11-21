Первый снег пошел в Ростове-на-Дону в ночь на 21 ноября

Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
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Updated Сегодня, 04:48
Они рассказали, что на Западном начался первый в этом году снегопад. Многих это обрадовало, так как люди устали от постоянных дождей в городе.
Ростовчане также сообщили о туманной погоде в других частях города. А некоторые местные жители удивились, так как никакого снега из своих окон не увидели.
Согласно прогнозам синоптиков, во вторник, 21 ноября, температура составит около одного градуса и будет облачная погода. Порывы ветра достигнут пяти метров в секунду.
В ночь на среду ожидаются заморозки, а днем начнется снегопад. В четверг днем температура составит минус два градуса, а в пятницу — плюс девять градусов.
Ранее спасатели призвали дончан отказаться от дальних поездок во время снегопада.