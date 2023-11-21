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Published Сегодня, 04:43

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Updated Сегодня, 04:48

Первый снег пошел в Ростове-на-Дону в ночь на 21 ноября

Первый снег пошел в Ростове-на-Дону в ночь на 21 ноября

21 ноября 2023, 04:43
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону ночью во вторник, 21 ноября, выпал снег, сообщили местные жители в соцсетях.

Они рассказали, что на Западном начался первый в этом году снегопад. Многих это обрадовало, так как люди устали от постоянных дождей в городе.

Ростовчане также сообщили о туманной погоде в других частях города. А некоторые местные жители удивились, так как никакого снега из своих окон не увидели.

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Согласно прогнозам синоптиков, во вторник, 21 ноября, температура составит около одного градуса и будет облачная погода. Порывы ветра достигнут пяти метров в секунду.

В ночь на среду ожидаются заморозки, а днем начнется снегопад. В четверг днем температура составит минус два градуса, а в пятницу — плюс девять градусов.

Ранее спасатели призвали дончан отказаться от дальних поездок во время снегопада.

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