Первый умный пешеходный переход появится в Ростове до конца 2023 года

Posted Сегодня, 15:50
Published Сегодня, 15:50
Modified Сегодня, 15:52
Updated Сегодня, 15:52
Напомним, в августе 2023 года в Городском центре управления пассажироперевозками объявили о планах протестировать технологию умного пешеходного перехода iCrosswalk, который уже успешно используют в 28 субъектах РФ для снижения смертности и травмирования в результате аварий, а также предотвращения ДТП.
И вот в ходе последнего заседания комиссии по обеспечению безопасности движения министерству транспорта Ростовской области рекомендовали обустроить «умный пешеходный переход» на автомобильной дороге подъезд от автодороги «Ростов-на-Дону (от М-4 „Дон“) — Азов» к Батайску.
Согласно протоколу, работы необходимо выполнить до 1 декабря 2023 года.
Ранее в Ростове возникли десятибалльные пробки из-за многочисленных ДТП.