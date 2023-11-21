Первый умный пешеходный переход появится в Ростове до конца 2023 года

Напомним, в августе 2023 года в Городском центре управления пассажироперевозками объявили о планах протестировать технологию умного пешеходного перехода iCrosswalk, который уже успешно используют в 28 субъектах РФ для снижения смертности и травмирования в результате аварий, а также предотвращения ДТП.