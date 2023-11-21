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В Ростове до конца года обустроят умный пешеходный переход

Первый умный пешеходный переход появится в Ростове до конца 2023 года

21 ноября 2023, 15:50
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове до конца года обустроят умный пешеходный переход
В Ростове поручили установить «умный пешеходный переход» на трассе, ведущей к Батайску и Азову, об этом сообщили в рамках заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Напомним, в августе 2023 года в Городском центре управления пассажироперевозками объявили о планах протестировать технологию умного пешеходного перехода iCrosswalk, который уже успешно используют в 28 субъектах РФ для снижения смертности и травмирования в результате аварий, а также предотвращения ДТП.

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И вот в ходе последнего заседания комиссии по обеспечению безопасности движения министерству транспорта Ростовской области рекомендовали обустроить «умный пешеходный переход» на автомобильной дороге подъезд от автодороги «Ростов-на-Дону (от М-4 „Дон“) — Азов» к Батайску.

Согласно протоколу, работы необходимо выполнить до 1 декабря 2023 года.

Ранее в Ростове возникли десятибалльные пробки из-за многочисленных ДТП.

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