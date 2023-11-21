Пневмония у взрослых: признаки, опасность и профилактика

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
Пневмония, которая развивается вне стационара, в половине случаев вызывается патогеном под названием Streptococcus pneumoniae, также известным как пневмококк.
Остальные наиболее распространенные причины этого заболевания — атипичные микроорганизмы, включая легионеллу. Реже можно встретить амбулаторную пневмонию, вызванную гемофильной палочкой.
Во время заболевания человек ощущает:
Дополнительно могут появиться следующие симптомы, особенно в случаях, когда болезнь протекает тяжело:
Кроме того, возможны тошнота и рвота, понижение артериального давления.
Основным механизмом передачи болезни является воздушно-капельным путем.
Источником инфекции в большинстве случаев становится больной человек или носитель возбудителя.
Грибковая пневмония часто развивается, когда люди вдыхают микроскопические частицы грибка из окружающей среды.
При заболевании пневмонией в организм человека попадают различные микроорганизмы, которые вызывают воспалительную реакцию.
В результате этого воспаления жидкость начинает скапливаться в альвеолах, что приводит к затрудненному дыханию.
С усилением поражения легких появляются более сильные проблемы с дыханием, иногда человек может испытывать ощущение нехватки воздуха.
При госпитализации человек проводит время в больнице для получения медицинской помощи. В это время есть определенные риски, особенно для людей с ослабленной иммунной системой.
В эти моменты она хуже справляется с бактериями, вирусами и грибками. Поэтому вероятность заболеть пневмонией в больнице очень высока. Особенно высокий риск возникает у пациентов в отделении интенсивной терапии и реанимации, которые подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Некоторые другие факторы могут ослабить иммунную систему и увеличить риск пневмонии. Например, люди с ВИЧ-инфекцией, пациенты, проходящие химиотерапию или после трансплантации органов и тканей, подвержены более высокому риску. Также он возрастает при наличии хронической обструктивной болезни легких (сердечных заболеваний, сахарного диабета, анемии и других патологий.
Важные рекомендации для предотвращения пневмонии. Необходимо избегать респираторных вирусных инфекций, для этого нужно:
1. Сохранять чистоту рук. Необходимо часто мыть их теплой водой и мылом, особенно после кашля или чихания. Можно также использовать спиртовые средства для обработки рук.
2. Следует прикрывать рот и нос бумажной салфеткой при кашле или чихании, а не руками.
3. Важно вести здоровый образ жизни: заниматься физическими упражнениями, выходить на прогулки на свежем воздухе. Избегать курения в помещениях, где находятся другие люди, так как пассивное курение влияет на бронхиальные функции и иммунитет.
4. Следить за правильным и полноценным питанием, включающим достаточное количество белка, микроэлементов и витаминов. Рацион должен включать свежие овощи, фрукты, мясо, рыбу, молоко и молочные продукты.
5. Нужно не забыть сделать прививку против гриппа до начала сезона простудных заболеваний, так как пневмония часто является осложнением гриппа. Привитые люди все равно могут заразиться пневмонией, но болезнь протекает у них легче.
6. В холодное время нужно одеваться по погоде и избегать переохлаждения. В летнее время стоит следить, чтобы не было сквозняков.
7. Следует регулярно проветривать помещения и заниматься влажной уборкой.
9. В период роста заболеваемости гриппом нужно стараться избегать контакта с больными людьми, использовать маску для защиты дыхательных органов и ограничить посещение людных мест.
Нужно помнить, что человек является источником инфекции для своих близких, особенно при заболеваниях, передающихся через близкий контакт. Поэтому необходимо следить за своим здоровьем, чтобы предотвратить заболевание.