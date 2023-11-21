Пневмония у взрослых: признаки, опасность и профилактика

При госпитализации человек проводит время в больнице для получения медицинской помощи. В это время есть определенные риски, особенно для людей с ослабленной иммунной системой.



В эти моменты она хуже справляется с бактериями, вирусами и грибками. Поэтому вероятность заболеть пневмонией в больнице очень высока. Особенно высокий риск возникает у пациентов в отделении интенсивной терапии и реанимации, которые подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).