Почти 430 жителей в Ростовской области получили новое сердце

«РБК» со ссылкой на слова министра пишет, что регион занимаем лидирующее место в стране в этой сфере. За время функционирования программы пересадки такую помощь получили 427 жителей.



«В регионе действуют 11 региональных центров для лечения сосудистых заболеваний и 9 первичных отделений. В этом году более 3,5 тысяч пациентов получили высокотехнологичную помощь в этих учреждениях», — рассказал Кобзев.