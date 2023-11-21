Почти 430 жителей в Ростовской области получили новое сердце

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
«РБК» со ссылкой на слова министра пишет, что регион занимаем лидирующее место в стране в этой сфере. За время функционирования программы пересадки такую помощь получили 427 жителей.
«В регионе действуют 11 региональных центров для лечения сосудистых заболеваний и 9 первичных отделений. В этом году более 3,5 тысяч пациентов получили высокотехнологичную помощь в этих учреждениях», — рассказал Кобзев.
Он добавил, что был открыт инфекционный центр, который стал самым большим на юге страны.
Ранее жителю Ростовской области разбили окна после жалоб на здравоохранение в регионе.