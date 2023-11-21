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Почти 430 жителей в Ростовской области получили новое сердце

Почти 430 жителей в Ростовской области получили новое сердце

21 ноября 2023, 09:56
Фото: 1MI
Почти 430 жителей в Ростовской области получили новое сердце
Ростовская область стала шестым регионом страны, где проводятся сложные операции по пересадке сердца и органов, сообщил глава Минздрава региона Юрий Кобзев.

«РБК» со ссылкой на слова министра пишет, что регион занимаем лидирующее место в стране в этой сфере. За время функционирования программы пересадки такую помощь получили 427 жителей.

«В регионе действуют 11 региональных центров для лечения сосудистых заболеваний и 9 первичных отделений. В этом году более 3,5 тысяч пациентов получили высокотехнологичную помощь в этих учреждениях», — рассказал Кобзев.

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Он добавил, что был открыт инфекционный центр, который стал самым большим на юге страны.

Ранее жителю Ростовской области разбили окна после жалоб на здравоохранение в регионе.

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