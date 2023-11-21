Полиция ищет мужчину, расстрелявшего убийцу брата донского депутата

Posted Сегодня, 20:24
Published Сегодня, 20:24
Modified Сегодня, 20:35
Updated Сегодня, 20:35
По информации полиции, сейчас проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление человека, совершившего тяжкое преступление.
«Совместно со следователями организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий направленный на установление и задержание лица, причастного к совершению преступления, а также выяснение всех обстоятельств произошедшего», — говорится в публикации.
До этого Telegram-канал Baza писал, что в Белой Калитве расстреляли 58-летнего Владимира Борисенко, который ранее был осужден на 16 лет за убийство Ильи Пятибратова, брата кандидата в губернаторы.
По данным канала, фигуранта амнистировали, после чего он вернулся в Белую Калитву, где его сейчас и убили. Добавим, что официальной информации о его судимости и амнистии не было, она уточняется.