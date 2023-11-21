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Полиция ищет мужчину, расстрелявшего убийцу брата донского депутата

Полиция ищет мужчину, расстрелявшего убийцу брата донского депутата

21 ноября 2023, 20:24
Фото: 1MI
Полиция ищет мужчину, расстрелявшего убийцу брата донского депутата
В Ростовской области поступило сообщение об обнаружении на одной из улиц города тела 58-летнего мужчины, сообщили в региональном УМВД.

По информации полиции, сейчас проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление человека, совершившего тяжкое преступление.

«Совместно со следователями организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий направленный на установление и задержание лица, причастного к совершению преступления, а также выяснение всех обстоятельств произошедшего», — говорится в публикации.

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До этого Telegram-канал Baza писал, что в Белой Калитве расстреляли 58-летнего Владимира Борисенко, который ранее был осужден на 16 лет за убийство Ильи Пятибратова, брата кандидата в губернаторы.

По данным канала, фигуранта амнистировали, после чего он вернулся в Белую Калитву, где его сейчас и убили. Добавим, что официальной информации о его судимости и амнистии не было, она уточняется.

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