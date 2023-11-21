Появились кадры с места расстрела осужденного за убийство брата донского депутата

Posted Сегодня, 19:52
Published Сегодня, 19:52
Modified Сегодня, 19:54
Updated Сегодня, 19:54
Ранее Telegram-канал Don_Mash написал, что неизвестные расстреляли мужчину у Дворца спорта в Белой Калитве. Его труп обнаружили прохожие около 20.00 мск, а тело пролежало на улице около двух часов.
Теперь канал Baza сообщил, что убитым оказался 58-летний Владимир Борисенко, которого ранее осудили на 16 лет за убийство бизнесмена Ильи Пятибратова — брата депутата Петра Пятибратова, который в 2020 году выдвигался в качестве кандидата на пост губернатора. Борисенко был амнистирован, после чего приехал в Белую Калитву, где на него и напали.
«Сейчас на месте убийства работают сотрудники следственного комитета и полиции. В регионе введен план „Перехват“, — уточняет канал.
Отмечается, что вместе с Борисенко был осужден еще один человек, но он погиб в феврале 2023 года.
Официальной информации о произошедших события не поступало, она уточняется.