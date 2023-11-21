Появились кадры с места расстрела осужденного за убийство брата донского депутата

Теперь канал Baza сообщил, что убитым оказался 58-летний Владимир Борисенко, которого ранее осудили на 16 лет за убийство бизнесмена Ильи Пятибратова — брата депутата Петра Пятибратова, который в 2020 году выдвигался в качестве кандидата на пост губернатора. Борисенко был амнистирован, после чего приехал в Белую Калитву, где на него и напали.