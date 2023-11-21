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Published Сегодня, 19:52

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Появились кадры с места расстрела криминального пвторитета в Ростовской области

Появились кадры с места расстрела осужденного за убийство брата донского депутата

21 ноября 2023, 19:52
Фото: Midjourney
Появились кадры с места расстрела криминального пвторитета в Ростовской области
В Сети появились кадры с места убийства мужчины в городе Белая Калитва в Ростовской области.

Ранее Telegram-канал Don_Mash написал, что неизвестные расстреляли мужчину у Дворца спорта в Белой Калитве. Его труп обнаружили прохожие около 20.00 мск, а тело пролежало на улице около двух часов.

Теперь канал Baza сообщил, что убитым оказался 58-летний Владимир Борисенко, которого ранее осудили на 16 лет за убийство бизнесмена Ильи Пятибратова — брата депутата Петра Пятибратова, который в 2020 году выдвигался в качестве кандидата на пост губернатора. Борисенко был амнистирован, после чего приехал в Белую Калитву, где на него и напали.

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«Сейчас на месте убийства работают сотрудники следственного комитета и полиции. В регионе введен план „Перехват“, — уточняет канал.«Сейчас на месте убийства работают сотрудники следственного комитета и полиции. В регионе введен план „Перехват“, — уточняет канал.
«Сейчас на месте убийства работают сотрудники следственного комитета и полиции. В регионе введен план „Перехват“, — уточняет канал.
Фото: Тацинская Мурзилка ВК

«Сейчас на месте убийства работают сотрудники следственного комитета и полиции. В регионе введен план „Перехват“, — уточняет канал.

Отмечается, что вместе с Борисенко был осужден еще один человек, но он погиб в феврале 2023 года.

Официальной информации о произошедших события не поступало, она уточняется.

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