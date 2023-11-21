Прием заявок на Премию Рунета — 2023 ведется до 28 ноября

Posted Сегодня, 18:53
Published Сегодня, 18:53
Modified Сегодня, 18:55
Updated Сегодня, 18:55
На этот раз свою организацию или свои проекты можно разместить в шести основных и восьми специальных номинациях до 28 ноября.
Организаторы указывают, что правильный выбор нужной, подходящей именно претенденту, номинации увеличивает вероятность стать лауреатом премии.
Всего организаторами представлено шесть основных номинаций. Среди них — «Государство и общество», «Экономика и бизнес», «Здоровье и отдых», «Наука, технологии и инновации», «Образование и кадры», а также «СМИ и массовые коммуникации».
Заявлены также восемь специальных номинаций, среди которых «Информационная безопасность», «Туризм и индустрия гостеприимства», «Культурные проекты в сети», «Цифровая экономика», «Детский Рунет», «Подкасты и цифровой контент», «За вклад в развитие доменов .RU/.РФ», «Социальные проекты и благотворительность».
Традиционно в этом году ожидается старт народного голосования. Пользователям предстоит выбрать лучший социальный проект Рунета — проект в сфере благотворительности, волонтерства, культуры, образовательно-просветительской деятельности и экологии, который реализовал креативную кампанию, обладающую высоким социальным эффектом с целью решения важных социальных проблем общества и улучшения качества жизни населения.
В честь 20-летия Премии Рунета оргкомитет события объявил об учреждении специального приза — 10+10, который предполагается вручать лучшим проектам и наиболее значимым персонам российского сегмента сети Интернет по версии оргкомитета XX Премии Рунета.
Заявки на участие принимаются через сайт мероприятия. Медиахолдинг 1MI выполняет роль информационного партнера премии.