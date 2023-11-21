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Прием заявок на Премию Рунета — 2023 ведется до 28 ноября

Прием заявок на Премию Рунета — 2023 ведется до 28 ноября

21 ноября 2023, 18:53
Фото: РАЭК
Осталась неделя до завершения приема заявок на Премию Рунета. Традиционно эту награду присуждают компаниям и организациям, которые в прошлом году сделали значимый вклад в развитие интернет-отрасли в России.

На этот раз свою организацию или свои проекты можно разместить в шести основных и восьми специальных номинациях до 28 ноября.

Организаторы указывают, что правильный выбор нужной, подходящей именно претенденту, номинации увеличивает вероятность стать лауреатом премии.

Всего организаторами представлено шесть основных номинаций. Среди них — «Государство и общество», «Экономика и бизнес», «Здоровье и отдых», «Наука, технологии и инновации», «Образование и кадры», а также «СМИ и массовые коммуникации».

Заявлены также восемь специальных номинаций, среди которых «Информационная безопасность», «Туризм и индустрия гостеприимства», «Культурные проекты в сети», «Цифровая экономика», «Детский Рунет», «Подкасты и цифровой контент», «За вклад в развитие доменов .RU/.РФ», «Социальные проекты и благотворительность».

Традиционно в этом году ожидается старт народного голосования. Пользователям предстоит выбрать лучший социальный проект Рунета — проект в сфере благотворительности, волонтерства, культуры, образовательно-просветительской деятельности и экологии, который реализовал креативную кампанию, обладающую высоким социальным эффектом с целью решения важных социальных проблем общества и улучшения качества жизни населения.

В честь 20-летия Премии Рунета оргкомитет события объявил об учреждении специального приза — 10+10, который предполагается вручать лучшим проектам и наиболее значимым персонам российского сегмента сети Интернет по версии оргкомитета XX Премии Рунета.

Заявки на участие принимаются через сайт мероприятия. Медиахолдинг 1MI выполняет роль информационного партнера премии.

#Общество
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