«Прямо с воздушной волной»: в Ростове жители жалуются на грохот в промзоне ЗЖМ

«У нас тут что-то грохнуло, прям с воздушной волной… Опять может что-то произошло?», — спросили очевидцы. По данным местных жителей, грохот был настолько громким, что его слышали и в центре Ростова. Позднее в соцсетях появились сообщения о грохоте в Таганроге и Азове.