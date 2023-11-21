«Прямо с воздушной волной»: в Ростове жители жалуются на грохот в промзоне ЗЖМ

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
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Updated Сегодня, 13:13
Во вторник, 21 ноября, около 15.40 мск читатели обратились в RostovGazeta с заявлением, что слышали грохот в районе Западной промзоны.
«У нас тут что-то грохнуло, прям с воздушной волной… Опять может что-то произошло?», — спросили очевидцы. По данным местных жителей, грохот был настолько громким, что его слышали и в центре Ростова. Позднее в соцсетях появились сообщения о грохоте в Таганроге и Азове.
В настоящий момент журналисты запросили информацию у пресс-службы МЧС по Ростовской области, добавив к появившимся данным сообщения о дыме на западе города. Пока спасатели никак не комментировали происходящее, данные об источниках звука уточняются в официальных источниках.
Ранее днем появились сообщения о работе систем ПВО из-за беспилотника в Каменском районе.