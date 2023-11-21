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Posted Сегодня, 13:11

Published Сегодня, 13:11

Modified Сегодня, 13:13

Updated Сегодня, 13:13

«Прям с воздушной волной»: в Ростове жители жалуются на грохот в промзоне ЗЖМ

«Прямо с воздушной волной»: в Ростове жители жалуются на грохот в промзоне ЗЖМ

21 ноября 2023, 13:11
Фото: Midjourney
«Прям с воздушной волной»: в Ростове жители жалуются на грохот в промзоне ЗЖМ

В Ростове жителей испугал грохот в районе Западной промзоны

В Ростове жители жалуются на грохот и дым на северо-западе города, об этом RostovGazeta сообщили читатели.

Во вторник, 21 ноября, около 15.40 мск читатели обратились в RostovGazeta с заявлением, что слышали грохот в районе Западной промзоны.

«У нас тут что-то грохнуло, прям с воздушной волной… Опять может что-то произошло?», — спросили очевидцы. По данным местных жителей, грохот был настолько громким, что его слышали и в центре Ростова. Позднее в соцсетях появились сообщения о грохоте в Таганроге и Азове.

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В настоящий момент журналисты запросили информацию у пресс-службы МЧС по Ростовской области, добавив к появившимся данным сообщения о дыме на западе города. Пока спасатели никак не комментировали происходящее, данные об источниках звука уточняются в официальных источниках.

Ранее днем появились сообщения о работе систем ПВО из-за беспилотника в Каменском районе.

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