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Published Сегодня, 16:51

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Ростовчанам рассказали, куда сдать лысую резину

Ростовчанам рассказали, куда сдать лысую резину

21 ноября 2023, 16:51
Фото: 1MI
Ростовчанам рассказали, куда сдать лысую резину
В Ростове жителям рассказали, куда можно отнести отработанную резину автомобиля, об этом сообщили представители администрации.

Во вторник, 21 ноября, начальник управления по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ Ростова Мария Петрова объявила, что по просьбам горожан власти решили увеличить число контейнерных площадок для сбора отработанных или стершихся шин.

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Теперь к площадкам в Ростове добавится та, что находится на территории Пролетарского района на проспекте 40-летия Победы, 73е. Другие две появятся в Ворошиловском и Советском районах на проспекте Королева, 1Д и улице Проселочной, 9а. Они будут работать 25 ноября с 10.00 до 15.00 мск.

Ранее власти объявили, где расположены контейнеры для сбора ненужных и изношенных автомобильных шин.

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