Ростовчанам рассказали, куда сдать лысую резину

Теперь к площадкам в Ростове добавится та, что находится на территории Пролетарского района на проспекте 40-летия Победы, 73е. Другие две появятся в Ворошиловском и Советском районах на проспекте Королева, 1Д и улице Проселочной, 9а. Они будут работать 25 ноября с 10.00 до 15.00 мск.