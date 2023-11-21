Ростовчанам рассказали, куда сдать лысую резину

Posted Сегодня, 16:51
Published Сегодня, 16:51
Modified Сегодня, 17:02
Updated Сегодня, 17:02
Во вторник, 21 ноября, начальник управления по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ Ростова Мария Петрова объявила, что по просьбам горожан власти решили увеличить число контейнерных площадок для сбора отработанных или стершихся шин.
Теперь к площадкам в Ростове добавится та, что находится на территории Пролетарского района на проспекте 40-летия Победы, 73е. Другие две появятся в Ворошиловском и Советском районах на проспекте Королева, 1Д и улице Проселочной, 9а. Они будут работать 25 ноября с 10.00 до 15.00 мск.
Ранее власти объявили, где расположены контейнеры для сбора ненужных и изношенных автомобильных шин.