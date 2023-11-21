Ростовчане обвинили зоопарк в перекрытии прохода к Темернику

«На закрытом участке установили санитарную зону. Однако по закону она должна находиться на расстоянии ста метров от жилых домов, а здесь это условие не выполняется. Безопасность от пожаров также вызывает опасения, поскольку забор находится слишком близко к реке, и пожарные машины не могут подъехать к нему для забора воды в случае чего», — говорится в публикации.