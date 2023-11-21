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Published Сегодня, 08:07

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Ростовчане не могут попасть к реке Темерник из-за появившегося забора

Ростовчане обвинили зоопарк в перекрытии прохода к Темернику

21 ноября 2023, 08:07
Фото: 1MI
Ростовчане не могут попасть к реке Темерник из-за появившегося забора

Ростовчане не могут попасть к реке Темерник из-за появившегося забора

Жители Ростова настаивают на открытии прохода из зоопарка к Темернику и собрали подписи в поддержку этой инициативы, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

Канал пишет, что зоопарк получил большой участок земли на неопределенный срок, который сейчас огорожен забором. В результате этого люди лишились доступа к реке и парку, часть которого тоже передали зоопарку.

Единственный ближайший проход находится в четырех километрах через Каменку. Однако после протестов проход через блокпост зоопарка был открыт для прохода, хотя выгуливать животных оказалось запрещено.

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Ростовчане обвинили зоопарк в перекрытии прохода к Темернику
Видео: ТГ канал don_mash

«На закрытом участке установили санитарную зону. Однако по закону она должна находиться на расстоянии ста метров от жилых домов, а здесь это условие не выполняется. Безопасность от пожаров также вызывает опасения, поскольку забор находится слишком близко к реке, и пожарные машины не могут подъехать к нему для забора воды в случае чего», — говорится в публикации.

Отмечается, что людям пообещали построить отдельную дорогу к Темернику. Однако точные сроки открытия не уточняются. Несмотря на это, жители Ростова не собираются сдаваться и уже передали собранные подписи в прокуратуру.

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