Ростовчане обвинили зоопарк в перекрытии прохода к Темернику

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Канал пишет, что зоопарк получил большой участок земли на неопределенный срок, который сейчас огорожен забором. В результате этого люди лишились доступа к реке и парку, часть которого тоже передали зоопарку.
Единственный ближайший проход находится в четырех километрах через Каменку. Однако после протестов проход через блокпост зоопарка был открыт для прохода, хотя выгуливать животных оказалось запрещено.
«На закрытом участке установили санитарную зону. Однако по закону она должна находиться на расстоянии ста метров от жилых домов, а здесь это условие не выполняется. Безопасность от пожаров также вызывает опасения, поскольку забор находится слишком близко к реке, и пожарные машины не могут подъехать к нему для забора воды в случае чего», — говорится в публикации.
Отмечается, что людям пообещали построить отдельную дорогу к Темернику. Однако точные сроки открытия не уточняются. Несмотря на это, жители Ростова не собираются сдаваться и уже передали собранные подписи в прокуратуру.
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