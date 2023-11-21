С 30 декабря из Ростова в Черкесск запустят поезд «Лыжная стрела»

Согласно данным Минтранспорта Ростовской области, с 30 декабря по 8 января из Ростова-на-Дону в Черкесск будут ходить поезда №845/846 «Лыжная стрела». На линию выйдут составы «Ласточка-Премиум», которые будут перевозить пассажиров каждый день, кроме 1 января, когда работа маршрута будет приостановлена.