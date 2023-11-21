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С 30 декабря из Ростова в Черкесск запустят поезд «Лыжная стрела»

С 30 декабря из Ростова в Черкесск запустят поезд «Лыжная стрела»

21 ноября 2023, 15:42
Фото: 1MI
С 30 декабря из Ростова в Черкесск запустят поезд «Лыжная стрела»
Из Ростова в Черкесск на новогодние праздники запустят поезд «Лыжная стрела», об этом сообщили в пресс-службе донского Минтранспорта.

Согласно данным Минтранспорта Ростовской области, с 30 декабря по 8 января из Ростова-на-Дону в Черкесск будут ходить поезда №845/846 «Лыжная стрела». На линию выйдут составы «Ласточка-Премиум», которые будут перевозить пассажиров каждый день, кроме 1 января, когда работа маршрута будет приостановлена.

Вагоны оборудованы системами климат-контроля, розетками, специальными площадками для хранения багажа, экологически чистыми туалетами, а также информационными табло.

Из Ростова поезда будут отправляться в 05.28 мск, прибытие на станцию в Черкесске запланировано на 11.46 мск. Поезд будет делать остановки на станциях Батайск, Тихорецкой, Кавказской, Армавир-Туапсинском и Невинномысской.

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Отправление из Черкесска в Ростов ожидается в 19.35 мск, прибывает поезд в 01.40 мск следующего дня.

Спортивный инвентарь, а именно сноуборды, лыжи и палки, хоккейные клюшк, в этих поездах можно перевозить на местах для ручной клади.

Ранее между Ростовом и Таганрогом начали ходить дополнительные вечерние поезда.

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