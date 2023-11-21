С 30 декабря из Ростова в Черкесск запустят поезд «Лыжная стрела»

Posted Сегодня, 15:42
Published Сегодня, 15:42
Modified Сегодня, 15:44
Updated Сегодня, 15:44
Согласно данным Минтранспорта Ростовской области, с 30 декабря по 8 января из Ростова-на-Дону в Черкесск будут ходить поезда №845/846 «Лыжная стрела». На линию выйдут составы «Ласточка-Премиум», которые будут перевозить пассажиров каждый день, кроме 1 января, когда работа маршрута будет приостановлена.
Вагоны оборудованы системами климат-контроля, розетками, специальными площадками для хранения багажа, экологически чистыми туалетами, а также информационными табло.
Из Ростова поезда будут отправляться в 05.28 мск, прибытие на станцию в Черкесске запланировано на 11.46 мск. Поезд будет делать остановки на станциях Батайск, Тихорецкой, Кавказской, Армавир-Туапсинском и Невинномысской.
Отправление из Черкесска в Ростов ожидается в 19.35 мск, прибывает поезд в 01.40 мск следующего дня.
Спортивный инвентарь, а именно сноуборды, лыжи и палки, хоккейные клюшк, в этих поездах можно перевозить на местах для ручной клади.
Ранее между Ростовом и Таганрогом начали ходить дополнительные вечерние поезда.