Сахалинская область войдет в первый межрегиональный индустриальный маршрут РФ

«Это проект, в котором регионы преодолели конкуренцию друг с другом за человеческий капитал, за показатели в рейтингах. Они объединяют свой промышленный, туристический, кадровый потенциал для продвижения масштабных инициатив, которые сегодня развиваются на Дальнем Востоке. Новый индустриальный маршрут продемонстрирует молодежи из всех регионов РФ возможности для карьерного и личностного роста, новейшие технологии и производственные процессы, а также привлечет на Дальний Восток новые кадры», — поделилась директор дивизиона «Городская экономика» АСИ Ольга Захарова.