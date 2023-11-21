Следком взялся за расследование убийства криминального авторитета в Белой Калитве

Напомним, тело мужчины с огнестрельными ранениями нашли прохожие 21 ноября около 20.00 мск. Убили его, предположительно, двумя часами ранее. В последствии тг-канал BAZA сообщил, что убитый является 58-летним Владимиром Борисенко, криминальным авторитетом из 90-х. Он был осужден на 16 лет в 2017 году за убийство бизнесмена Ильи Пятибратова, брата депутата и кандидата в губернаторы Ростовской области Петра Пятибратова. Однако Борисенко амнистировали, после чего он оказался в Белой Калитве.