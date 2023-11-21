Следком взялся за расследование убийства криминального авторитета в Белой Калитве

Posted Сегодня, 20:10
Published Сегодня, 20:10
Modified Сегодня, 20:12
Updated Сегодня, 20:12
В сообщении говорится, что в следственные органы СКР поступило сообщение об обнаружении в Белой Калитве тела мужчины 1965 года рождения с огнестрельными ранениями в области головы и туловища. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям убийство и незаконный оборот оружия и боеприпасов.
Напомним, тело мужчины с огнестрельными ранениями нашли прохожие 21 ноября около 20.00 мск. Убили его, предположительно, двумя часами ранее. В последствии тг-канал BAZA сообщил, что убитый является 58-летним Владимиром Борисенко, криминальным авторитетом из 90-х. Он был осужден на 16 лет в 2017 году за убийство бизнесмена Ильи Пятибратова, брата депутата и кандидата в губернаторы Ростовской области Петра Пятибратова. Однако Борисенко амнистировали, после чего он оказался в Белой Калитве.
В настоящее время на месте убийства работают следователи и криминалисты следственного управления. В городе объявили план «Перехват».