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Published Сегодня, 11:22

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Updated Сегодня, 11:24

«Сохраняйте спокойствие»: что известно об украинском дроне в Ростовской области

«Сохраняйте спокойствие»: что известно об украинском дроне в Ростовской области

21 ноября 2023, 11:22
Фото: Mil.gov.ua/cc by 4.0
«Сохраняйте спокойствие»: что известно об украинском дроне в Ростовской области

Донской губернатор попросил людей успокоиться после уничтожения беспилотника

Глава Ростовской области Василий Голубев попросил жителей сохранять спокойствие после уничтоженного над регионом беспилотника, говорится в его Telegram-канале.

Изначально в Минобороны России сообщили об украинском беспилотном летательном аппарате, который был запущен с целью совершения теракта на территории страны. Он был предназначен для атаки на объекты в России.

Это был беспилотник воздушного типа, который уничтожили при помощи систем ПВО. Эту ситуацию прокомментировал губернатор Василий Голубев.

В Минобороны РФ подтвердили уничтожение украинского беспилотника в Ростовской области
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«Противовоздушные средства успешно справились с объектом в Каменском районе. Цель была уничтожена», — отметил руководитель региона.

Он также обратился к местным жителям с просьбой сохранять спокойствие.

Ранее глава Ростовской области заявил о работе систем ПВО 14 ноября.

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