«Сохраняйте спокойствие»: что известно об украинском дроне в Ростовской области

Изначально в Минобороны России сообщили об украинском беспилотном летательном аппарате, который был запущен с целью совершения теракта на территории страны. Он был предназначен для атаки на объекты в России.



Это был беспилотник воздушного типа, который уничтожили при помощи систем ПВО. Эту ситуацию прокомментировал губернатор Василий Голубев.