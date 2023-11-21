«Сохраняйте спокойствие»: что известно об украинском дроне в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Изначально в Минобороны России сообщили об украинском беспилотном летательном аппарате, который был запущен с целью совершения теракта на территории страны. Он был предназначен для атаки на объекты в России.
Это был беспилотник воздушного типа, который уничтожили при помощи систем ПВО. Эту ситуацию прокомментировал губернатор Василий Голубев.
«Противовоздушные средства успешно справились с объектом в Каменском районе. Цель была уничтожена», — отметил руководитель региона.
Он также обратился к местным жителям с просьбой сохранять спокойствие.
Ранее глава Ростовской области заявил о работе систем ПВО 14 ноября.