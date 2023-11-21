Стало известно, на какие маршруты выведут новые электробусы в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Одним из маршрутов будет №88, транспорт начнет курсировать от главного железнодорожного вокзала до музея «Россия — моя история». Кроме того, электробусы выведут на маршруты №58 и 17А, в первом случае пассажиры смогут доехать от Сельмаша до Центрального рынка, во втором — от Левенцовки до рынка.
Добавим, что электробусы появятся на улицах после оформления документов.
Напомним, что город получил первую партию транспорта, состоящую из девяти машин. По контракту планируется поставить 20 единиц техники и 6 зарядных станций до конца текущего года.
Электробусы оснащены кондиционерами и специальными приспособлениями для инвалидов. Кроме того, они оборудованы автоинформаторами и видеонаблюдением.
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