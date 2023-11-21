Стало известно, на какие маршруты выведут новые электробусы в Ростове-на-Дону

Напомним, что город получил первую партию транспорта, состоящую из девяти машин. По контракту планируется поставить 20 единиц техники и 6 зарядных станций до конца текущего года.



Электробусы оснащены кондиционерами и специальными приспособлениями для инвалидов. Кроме того, они оборудованы автоинформаторами и видеонаблюдением.



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