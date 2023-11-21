«Свято место»: ростовчанка Аллегрова заменит Пугачеву на новогодних корпоративах

Как сообщил изданию один из промоутеров, Примадонна вряд ли будет выступать на Новый год несмотря на циркулирующие слухи о том, что она может приехать в Москву и выступить на новогодних вечеринках. Он также назвал маловероятными ее возможные концерты на Кипре.