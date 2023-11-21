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«Свято место»: ростовчанка Аллегрова заменит Пугачеву на новогодних корпоративах

«Свято место»: ростовчанка Аллегрова заменит Пугачеву на новогодних корпоративах

21 ноября 2023, 07:52
Фото: Serge Serebro, Vitеbsk Pоpulаr Nеws/cc by sa 4.0/wiki
«Свято место»: ростовчанка Аллегрова заменит Пугачеву на новогодних корпоративах
Уроженка Ростова-на-Дону Ирина Аллегрова заменит уехавшую из России Аллу Пугачеву на корпоративах по случаю Нового года, пишут «Аргументы и Факты».

Как сообщил изданию один из промоутеров, Примадонна вряд ли будет выступать на Новый год несмотря на циркулирующие слухи о том, что она может приехать в Москву и выступить на новогодних вечеринках. Он также назвал маловероятными ее возможные концерты на Кипре.

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Информатор отметил, что вместо Пугачевой на корпоративы сейчас приглашают Аллегрову и Лолиту. И это при том, что гонорар известной ростовчанки составляет свыше 15 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что Ирина Аллегрова могла потратить на омолаживающие операции порядка миллиона рублей. Хирург сообщил, что певица наверняка делала блефаропластику и подтяжку лица.

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