Украинский беспилотник сбили над Ростовской областью 21 ноября

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
В министерстве рассказали, что киевский режим пытался совершить теракт в России. Попытку засекли во вторник, 21 ноября, в 12 часов.
«Для попытки теракта использовали беспилотник самолетного типа, целью стали объекты в России. Украинский дрон уничтожили при помощи дежурных средств ПВО», — уточнили в Минобороны.
От властей региона пока никакой информации по этому поводу не поступало.
Ранее губернатор Василий Голубев призвал жителей Ростовской области сохранять спокойствие из-за ПВО. Добавим, что за последнее время системы срабатывали несколько раз.