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Published Сегодня, 09:59

Modified Сегодня, 10:01

Updated Сегодня, 10:01

Украинский беспилотник сбили над Ростовской областью 21 ноября

Украинский беспилотник сбили над Ростовской областью 21 ноября

21 ноября 2023, 09:59
Фото: Midjourney
Украинский беспилотник сбили над Ростовской областью 21 ноября
Над Ростовской области удалось сбить дрон, который принадлежал Украине, сообщает в Telegram Минобороны.

В министерстве рассказали, что киевский режим пытался совершить теракт в России. Попытку засекли во вторник, 21 ноября, в 12 часов.

«Для попытки теракта использовали беспилотник самолетного типа, целью стали объекты в России. Украинский дрон уничтожили при помощи дежурных средств ПВО», — уточнили в Минобороны.

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От властей региона пока никакой информации по этому поводу не поступало.

Ранее губернатор Василий Голубев призвал жителей Ростовской области сохранять спокойствие из-за ПВО. Добавим, что за последнее время системы срабатывали несколько раз.

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