В ДГТУ откроют двери креатива на XVII Конкурсе «PR в Ростове»

Чтобы принять участие в конкурсе необходимо до 24 ноября 2023 года (включительно) подать заявку в оргкомитет по ссылке. 25 ноября 2023 года получить задание по электронной почте, указанной в форме регистрации. 29 ноября 2023 года до 12:00 сдать выполненное задание в оргкомитет конкурса для оценки жюри на адрес электронной почты: [email protected].