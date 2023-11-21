В ДГТУ откроют двери креатива на XVII Конкурсе «PR в Ростове»

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:46
Updated Сегодня, 14:46
По мнению организаторов мероприятия, конкурс даст уникальную возможность молодым талантам проявить себя в сфере медиа, рекламы и PR, развить креативность и успешно адаптироваться к новым технологиям.
«PR в Ростове» — это не просто инициатива в области PR-образования, нацеленная на поддержку студентов, это абсолютно новый подход к рекламе и PR, благодаря которому каждый участник сможет реализовать свой творческий потенциал.
Участникам предстоит выполнить творческие задания от крупнейших компаний Юга России. В этом году кейсы подготовили партнеры конкурса: УФНС по Ростовской области, ТАВР, Атлантис-Пак, Информ-Групп. Партнерами проекта стали RostovGazeta, региональный информационный холдинг Ростовской области «ДОН-МЕДИА», 1Rnd.ru.
Чтобы принять участие в конкурсе необходимо до 24 ноября 2023 года (включительно) подать заявку в оргкомитет по ссылке. 25 ноября 2023 года получить задание по электронной почте, указанной в форме регистрации. 29 ноября 2023 года до 12:00 сдать выполненное задание в оргкомитет конкурса для оценки жюри на адрес электронной почты: [email protected].
Шорт-лист конкурса будет опубликован 30 ноября в 16:00 на официальном аккаунте кафедры «Связи с общественностью» в Вконтакте.
1 декабря 2023 года в 11:00 в смешанном формате (онлайн для иногородних участников и офлайн для участников из вузов города Ростова-на-Дону) состоится защита лучших проектов, вошедших в шорт-лист.
Объявление победителей и их награждение состоится в Медиапарке ДГТУ 1 декабря 2023 года в 16:00. Все участники конкурса получат сертификаты, победители — дипломы, руководители студенческих команд — благодарственные письма.
Координатором проекта выступает Ирина Александровна Каирова, с которой можно связаться по тел.: +7-928-960-20-96. Телефон кафедры «Связи с общественностью» ДГТУ — (8632) 738-417.