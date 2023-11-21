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В ДГТУ откроют двери креатива на XVII Конкурсе «PR в Ростове»

В ДГТУ откроют двери креатива на XVII Конкурсе «PR в Ростове»

21 ноября 2023, 14:39
Фото: ДГТУ
Реклама. Донской государственный технический университет . erid: LjN8Kb259
В Донском государственном техническом университете 29 ноября стартует XVII Всероссийский студенческий конкурс медиа, рекламных и PR-проектов «PR в Ростове». В нем смогут принять участие школьники и студенты, которые хотят связать свой жизненный путь с медиа-сферой.

По мнению организаторов мероприятия, конкурс даст уникальную возможность молодым талантам проявить себя в сфере медиа, рекламы и PR, развить креативность и успешно адаптироваться к новым технологиям.

«PR в Ростове» — это не просто инициатива в области PR-образования, нацеленная на поддержку студентов, это абсолютно новый подход к рекламе и PR, благодаря которому каждый участник сможет реализовать свой творческий потенциал.

Фото: ДГТУ

Участникам предстоит выполнить творческие задания от крупнейших компаний Юга России. В этом году кейсы подготовили партнеры конкурса: УФНС по Ростовской области, ТАВР, Атлантис-Пак, Информ-Групп. Партнерами проекта стали RostovGazeta, региональный информационный холдинг Ростовской области «ДОН-МЕДИА», 1Rnd.ru.

Чтобы принять участие в конкурсе необходимо до 24 ноября 2023 года (включительно) подать заявку в оргкомитет по ссылке. 25 ноября 2023 года получить задание по электронной почте, указанной в форме регистрации. 29 ноября 2023 года до 12:00 сдать выполненное задание в оргкомитет конкурса для оценки жюри на адрес электронной почты: [email protected].

Шорт-лист конкурса будет опубликован 30 ноября в 16:00 на официальном аккаунте кафедры «Связи с общественностью» в Вконтакте.

Фото: ДГТУ

1 декабря 2023 года в 11:00 в смешанном формате (онлайн для иногородних участников и офлайн для участников из вузов города Ростова-на-Дону) состоится защита лучших проектов, вошедших в шорт-лист.

Объявление победителей и их награждение состоится в Медиапарке ДГТУ 1 декабря 2023 года в 16:00. Все участники конкурса получат сертификаты, победители — дипломы, руководители студенческих команд — благодарственные письма.

Координатором проекта выступает Ирина Александровна Каирова, с которой можно связаться по тел.: +7-928-960-20-96. Телефон кафедры «Связи с общественностью» ДГТУ — (8632) 738-417.

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