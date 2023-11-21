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Published Сегодня, 10:29

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В Ростовской области назвали подробности уничтожения украинского беспилотника

В Минобороны РФ подтвердили уничтожение украинского беспилотника в Ростовской области

21 ноября 2023, 10:29
Фото: 1MI
В Ростовской области назвали подробности уничтожения украинского беспилотника

В Минобороны РФ сообщили о сбитом боевом беспилотнике в Ростовской области

Над Ростовской областью во вторник, 21 ноября, системы ПВО сбили украинский беспилотник, сообщили в Минобороны РФ.

В Минобороны сообщили о беспилотнике, принадлежащем Украине, который был запущен с целью совершения теракта на территории России. Мишенью стали объекты страны, но его удалось сбить.

Решить эту проблему получилось в 12 часов, когда сработала система ПВО и атаковала замеченную цель. Это произошло в тот момент, когда беспилотник пролетал над донским регионом.

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В связи с этим высказался губернатор Василий Голубев и рассказал подробности случившегося.

«Наши ПВО успешно справились с угрозой в воздухе в Каменском районе. Цель ликвидирована. Обстоятельства на местности продолжают уточняться», — заявил глава региона. Он также попросил местных жителей быть спокойными в этой ситуации.

Напомним, ранее жителям донского региона запретили публиковать фото и видео работы систем ПВО.

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