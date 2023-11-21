В Минобороны РФ подтвердили уничтожение украинского беспилотника в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
В Минобороны сообщили о беспилотнике, принадлежащем Украине, который был запущен с целью совершения теракта на территории России. Мишенью стали объекты страны, но его удалось сбить.
Решить эту проблему получилось в 12 часов, когда сработала система ПВО и атаковала замеченную цель. Это произошло в тот момент, когда беспилотник пролетал над донским регионом.
В связи с этим высказался губернатор Василий Голубев и рассказал подробности случившегося.
«Наши ПВО успешно справились с угрозой в воздухе в Каменском районе. Цель ликвидирована. Обстоятельства на местности продолжают уточняться», — заявил глава региона. Он также попросил местных жителей быть спокойными в этой ситуации.
Напомним, ранее жителям донского региона запретили публиковать фото и видео работы систем ПВО.