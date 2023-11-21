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Published Сегодня, 05:29

Modified Сегодня, 05:32

Updated Сегодня, 05:32

В Ростове-на-Дону начнется резкое потепление после заморозков

В Ростове-на-Дону начнется резкое потепление после заморозков

21 ноября 2023, 05:29
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на этой неделе прогнозируют заморозки, а после начнется потепление, сообщили синоптики.

Во вторник, 21 ноября, будет облачная погода, а температура составит один градус. Ночью похолодает до минус трех градусов, а днем в среду воздух прогреется до плюс одного градуса. Ожидаются снегопад с дождем.

В четверг вернется облачная погода, а температура будет находиться на отметке в минус два градуса. С пятницы, 24 числа, начнется потепление, воздух прогреется до девяти градусов. Пройдут дожди, а порывы ветра достигнут восьми метров в секунду.

К воскресенью температура воздуха достигнет 12 градусов, ожидается дождливая погода.

Ранее спасатели призвали дончан отказаться от дальних поездок во время снегопада. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону
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