В Ростове-на-Дону начнется резкое потепление после заморозков

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
Во вторник, 21 ноября, будет облачная погода, а температура составит один градус. Ночью похолодает до минус трех градусов, а днем в среду воздух прогреется до плюс одного градуса. Ожидаются снегопад с дождем.
В четверг вернется облачная погода, а температура будет находиться на отметке в минус два градуса. С пятницы, 24 числа, начнется потепление, воздух прогреется до девяти градусов. Пройдут дожди, а порывы ветра достигнут восьми метров в секунду.
К воскресенью температура воздуха достигнет 12 градусов, ожидается дождливая погода.
Ранее спасатели призвали дончан отказаться от дальних поездок во время снегопада. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.