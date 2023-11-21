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В Ростове-на-Дону ограничат проезд по проспекту Соколова с 6 декабря на полгода

В Ростове-на-Дону ограничат проезд по проспекту Соколова с 6 декабря на полгода

21 ноября 2023, 06:46
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону ограничат проезд по проспекту Соколова с 6 декабря на полгода
В Ростове-на-Дону с 6 декабря будет ограничено движение по проспекту Соколова в направлении севера от улицы Варфоломеева, сообщает сервис «Ситуационный монитор» городской администрации.

С 6 декабря в Ростове-на-Дону временно ограничат движение по проспекту Соколова. Автомобили смогут проезжать только по левой полосе в южном направлении на участке от улицы Варфоломеева до номера 92 на проспекте Соколова.

Причина для таких ограничений — строительство здания по адресу проспект Соколова, 88. Ограничение движения будет действовать до 6 июня 2024 года.

Напомним, что ранее в Ростовской области из-за снегопада в северной части региона на трассе М-4 «Дон» парализовало движение.

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