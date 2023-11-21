В Ростове-на-Дону ограничат проезд по проспекту Соколова с 6 декабря на полгода

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
С 6 декабря в Ростове-на-Дону временно ограничат движение по проспекту Соколова. Автомобили смогут проезжать только по левой полосе в южном направлении на участке от улицы Варфоломеева до номера 92 на проспекте Соколова.
Причина для таких ограничений — строительство здания по адресу проспект Соколова, 88. Ограничение движения будет действовать до 6 июня 2024 года.
Напомним, что ранее в Ростовской области из-за снегопада в северной части региона на трассе М-4 «Дон» парализовало движение.