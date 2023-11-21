В Ростове ночью 22 ноября перекроют проезд по улице Пойменной

Для проведения работ в комфортных условиях им потребуется ограничить проезд транспорта с 00.00 до 04.00 мск на отдельных участках дорог. Так недоступным станет проезд автомобилей по съезду с Восточного шоссе на улице Пойменную, рядом с домом на Пойменной, 1А, а также на объезде через Шоссейную.