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В Ростове ночью 22 ноября перекроют проезд по улице Пойменной

В Ростове ночью 22 ноября перекроют проезд по улице Пойменной

21 ноября 2023, 15:11
Фото: t.me/ugochsrostov
В Ростове ночью 22 ноября перекроют проезд по улице Пойменной
В Ростове жители не смогут проехать по улице Пойменной в ночь на 22 ноября, об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Власти Ростова-на-Дону объявили, что будущей ночью на 22 ноября сотрудники поисково-спасательной службы собираются откачать воду по адресу улица Шоссейная, 176а. Участок затопило из-за обильных осадков, выпадающих последние несколько дней.

Для проведения работ в комфортных условиях им потребуется ограничить проезд транспорта с 00.00 до 04.00 мск на отдельных участках дорог. Так недоступным станет проезд автомобилей по съезду с Восточного шоссе на улице Пойменную, рядом с домом на Пойменной, 1А, а также на объезде через Шоссейную.

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Водителей просят использовать объезды в указанный период проведения работ, а также предупредить других о действующих ограничениях.

Ранее в Ростове трамваи не смогли передвигаться из-за затопленных рельсов.

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