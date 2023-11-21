В Ростове ночью 22 ноября перекроют проезд по улице Пойменной

Posted Сегодня, 15:11
Published Сегодня, 15:11
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
Власти Ростова-на-Дону объявили, что будущей ночью на 22 ноября сотрудники поисково-спасательной службы собираются откачать воду по адресу улица Шоссейная, 176а. Участок затопило из-за обильных осадков, выпадающих последние несколько дней.
Для проведения работ в комфортных условиях им потребуется ограничить проезд транспорта с 00.00 до 04.00 мск на отдельных участках дорог. Так недоступным станет проезд автомобилей по съезду с Восточного шоссе на улице Пойменную, рядом с домом на Пойменной, 1А, а также на объезде через Шоссейную.
Водителей просят использовать объезды в указанный период проведения работ, а также предупредить других о действующих ограничениях.
Ранее в Ростове трамваи не смогли передвигаться из-за затопленных рельсов.