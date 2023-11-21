В Ростове собираются запретить въезд большегрузов в город

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Во вторник, 21 ноября, состоялось обсуждение вопросов безопасности на дорогах Ростовской области и Ростова-на-Дону в частности. Проблемными вопросами стала безопасность пешеходов на дорогах и железнодорожных переездах.
Кроме того, власти обсудили организацию дорожного движения в Ростове. Теперь властям поручили определить, когда на территории Ростова утром и вечером возникает час пик. В эти временные промежутки в городах происходит массовое передвижение людей от мест их проживания к местам работы и обратно, в эти периоды на улицах Ростова самое интенсивное движение транспорта.
Эти данные необходимы для того, чтобы ввести запрет на въезд в Ростов грузовиков. Результаты анализа необходимо подготовить к 1 июля 2024 года.
Ранее стало известно, что в Ростове обсуждают возможность создать выделенные полосы движения для общественного транспорта.