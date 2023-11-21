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В Ростове собираются запретить въезд большегрузов в город

В Ростове собираются запретить въезд большегрузов в город

21 ноября 2023, 11:31
Фото: 1MI
В Ростове собираются запретить въезд большегрузов в город
В Ростове собираются определить периоды самой высокой транспортной нагрузки на городские дороги, чтобы запретить въезд большегрузов, это обсудили в ходе заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при правительстве Ростовской области.

Во вторник, 21 ноября, состоялось обсуждение вопросов безопасности на дорогах Ростовской области и Ростова-на-Дону в частности. Проблемными вопросами стала безопасность пешеходов на дорогах и железнодорожных переездах.

Кроме того, власти обсудили организацию дорожного движения в Ростове. Теперь властям поручили определить, когда на территории Ростова утром и вечером возникает час пик. В эти временные промежутки в городах происходит массовое передвижение людей от мест их проживания к местам работы и обратно, в эти периоды на улицах Ростова самое интенсивное движение транспорта.

Треть автобусов не выходит на линию в час-пик на Западном в Ростове
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Эти данные необходимы для того, чтобы ввести запрет на въезд в Ростов грузовиков. Результаты анализа необходимо подготовить к 1 июля 2024 года.

Ранее стало известно, что в Ростове обсуждают возможность создать выделенные полосы движения для общественного транспорта.

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