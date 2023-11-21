В Ростове собираются запретить въезд большегрузов в город

Кроме того, власти обсудили организацию дорожного движения в Ростове. Теперь властям поручили определить, когда на территории Ростова утром и вечером возникает час пик. В эти временные промежутки в городах происходит массовое передвижение людей от мест их проживания к местам работы и обратно, в эти периоды на улицах Ростова самое интенсивное движение транспорта.