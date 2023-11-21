В Ростовской области могут ограничить импорт шерсти

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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Updated Сегодня, 06:47
Овцеводство является ключевым элементом сельского хозяйства в донском регионе. Эта сфера дает рабочие места, а также обеспечивает область шерстью и мясом. Поэтому развитие этой отрасли является существенным вопросом для региональной экономики.
«Однако в данный момент в этой сфере зарегистрирован спад. Если шесть лет назад поголовье составляло более тысячи голов, то сейчас оно упало примерно на триста голов. Одной из проблем является неполная переработка шерсти — мы продаем ее по низкой цене и вместо этого дорого импортируем изделия из готовой шерсти», — прозвучало в Заксобрании.
Депутаты заявили, что в регионе есть более 2 миллионов гектаров пастбищ и лугов, которые подходят для овцеводства, поэтому нужно предпринять меры для возрождения отрасли.
Ранее стало известно, что в Ростовской области начнут производить смартфоны в 2027 году.