В Ростовской области могут ограничить импорт шерсти

Овцеводство является ключевым элементом сельского хозяйства в донском регионе. Эта сфера дает рабочие места, а также обеспечивает область шерстью и мясом. Поэтому развитие этой отрасли является существенным вопросом для региональной экономики.



«Однако в данный момент в этой сфере зарегистрирован спад. Если шесть лет назад поголовье составляло более тысячи голов, то сейчас оно упало примерно на триста голов. Одной из проблем является неполная переработка шерсти — мы продаем ее по низкой цене и вместо этого дорого импортируем изделия из готовой шерсти», — прозвучало в Заксобрании.