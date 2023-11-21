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Published Сегодня, 16:28

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Updated Сегодня, 16:30

В Ростовской области могут заказать услуги санавиации для серьезных ДТП

В Ростовской области могут заказать услуги санавиации для серьезных ДТП

21 ноября 2023, 16:28
Фото: 1MI
В Ростовской области могут заказать услуги санавиации для серьезных ДТП
В Ростовской области обсуждают возможность заключить контракт для эвакуации пострадавших в автокатастрофах из удаленных районов на самолетах и вертолетах, об этом сообщили во время заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

В конце октября в рамках заседания комиссии власти обсудили вопросы обеспечения безопасности дорожного движения и приняли решение рекомендовать Минздраву Ростовской области заключить контракт на дополнительные санитарно-авиационные работы.

Минздрав Ростовской области в очередной раз не нашел подрядчика на услуги санавиации
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По мнению участников обсуждений, ведомству следует контрактировать санитарно-авиационные работы и санитарную эвакуацию пострадавшим в автокатастроф, которые получили тяжелые травмы и находятся слишком далеко от травмоцентров 1-го уровня. В этом случае имеются ввиду больницы скорой медицинской помощи или другие многопрофильные больницы, где сотрудники могут обеспечить специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь на госпитальном этапе пострадавшим с множественными и изолированными травмами, сопровождающимися шоком, их осложнениями и последствиями.

Сроком решения вопроса обозначили 1 декабря 2023 года.

Ранее в санавиации отказали дончанке с опухолью мозжечка, трехлетнюю девочку назвали нетраспортабельной.

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