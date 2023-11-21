В Ростовской области могут заказать услуги санавиации для серьезных ДТП

Posted Сегодня, 16:28
Published Сегодня, 16:28
Modified Сегодня, 16:30
Updated Сегодня, 16:30
В конце октября в рамках заседания комиссии власти обсудили вопросы обеспечения безопасности дорожного движения и приняли решение рекомендовать Минздраву Ростовской области заключить контракт на дополнительные санитарно-авиационные работы.
По мнению участников обсуждений, ведомству следует контрактировать санитарно-авиационные работы и санитарную эвакуацию пострадавшим в автокатастроф, которые получили тяжелые травмы и находятся слишком далеко от травмоцентров 1-го уровня. В этом случае имеются ввиду больницы скорой медицинской помощи или другие многопрофильные больницы, где сотрудники могут обеспечить специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь на госпитальном этапе пострадавшим с множественными и изолированными травмами, сопровождающимися шоком, их осложнениями и последствиями.
Сроком решения вопроса обозначили 1 декабря 2023 года.
Ранее в санавиации отказали дончанке с опухолью мозжечка, трехлетнюю девочку назвали нетраспортабельной.