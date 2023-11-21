В Ростовской области ОРВИ атакует детей до 14 лет

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Так, по итогам прошедшей недели в Ростовской области было зафиксировано 16638 заболевших ОРВИ. Это на 14,7% выше показателей предыдущей недели.
Стоит отметить, что почти половина из числа заболевших — это несовершеннолетние. Их удельный вес составляет 46% среди всех инфицированных. Речь идет о детях младше 14 лет.
В сообщении также говорится, что пока в регионе распространены вирусы негриппозной этиологии. Однако к встрече с гриппом в Ростовской области активно готовятся. На данный момент в регионе прививки против вируса поставили свыше 1,9 млн человек.
Ранее жителей Ростовской области призвали реже посещать общественные места. Это связано с ростом числа заболевших ОРВИ.