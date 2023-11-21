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Published Сегодня, 08:13

Modified Сегодня, 08:15

Updated Сегодня, 08:15

В Ростовской области растет число заболевших ОРВИ

В Ростовской области ОРВИ атакует детей до 14 лет

21 ноября 2023, 08:13
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростовской области растет число заболевших ОРВИ

Заболеваемость ОРВИ в Ростовской области подскочила на 15% за неделю

В Ростовской области почти на 15% выросло число заболевших ОРВИ, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Так, по итогам прошедшей недели в Ростовской области было зафиксировано 16638 заболевших ОРВИ. Это на 14,7% выше показателей предыдущей недели.

Стоит отметить, что почти половина из числа заболевших — это несовершеннолетние. Их удельный вес составляет 46% среди всех инфицированных. Речь идет о детях младше 14 лет.

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В сообщении также говорится, что пока в регионе распространены вирусы негриппозной этиологии. Однако к встрече с гриппом в Ростовской области активно готовятся. На данный момент в регионе прививки против вируса поставили свыше 1,9 млн человек.

Ранее жителей Ростовской области призвали реже посещать общественные места. Это связано с ростом числа заболевших ОРВИ.

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