В Ростовской области рост цен на вторичном рынке жилья достиг 4,5%

Posted Сегодня, 17:30
Published Сегодня, 17:30
Modified Сегодня, 17:32
Updated Сегодня, 17:32
Во вторник, 21 декабря, аналитики рассказали о результатах наблюдения за уровнем цен на рынке жилья в третьем квартале 2023 года. Так с 1 июля по 30 сентября 2023 года цены выросли на 1,8% на первичном рынке жилья и на 4,5% на вторичном рынке. Рост цен зафиксировали по отношению к уровню цен на недвижимость во втором квартале 2023 года.
При этом эксперты сообщают, что самый существенный рост произошел на рынке продажи элитных новостроек — недвижимость прибавила в цене 11,4% всего за пару месяцев. Квартиры улучшенной планировки выросли в цене на 1,3%, а типовое жилье на первичном рынке стало дороже на 3,5%.
Значительно дороже стало и жилье на вторичном рынке: элитные квартиры прибавили в стоимости 6,6%, типовые стали дороже на 4,7%, квартиры улучшенного качества увеличились в цене на 4,6%, и даже квартиры низкого качества стали продавать с увеличением цен на 0,1%.
Средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройке составила около 85,8 тысячи рублей, а «квадрат» на вторичном рынке в среднем оценили на 83 тысячи рублей. При этом на Дону жилье в новостройках оценили дешевле, чем в Краснодарском крае и Волгоградской области.
Ранее стало известно, как изменится доступность жилья для дончан после повышения ключевой ставки по ипотеке.