В Ростовской области рост цен на вторичном рынке жилья достиг 4,5%

Во вторник, 21 декабря, аналитики рассказали о результатах наблюдения за уровнем цен на рынке жилья в третьем квартале 2023 года. Так с 1 июля по 30 сентября 2023 года цены выросли на 1,8% на первичном рынке жилья и на 4,5% на вторичном рынке. Рост цен зафиксировали по отношению к уровню цен на недвижимость во втором квартале 2023 года.