rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:56

Published Сегодня, 17:56

Modified Сегодня, 17:58

Updated Сегодня, 17:58

В Ростовской области в очередной раз выросла стоимость минимального набора продуктов

В Ростовской области в очередной раз выросла стоимость минимального набора продуктов

21 ноября 2023, 17:56
Фото: 1MI
В Ростовской области в очередной раз выросла стоимость минимального набора продуктов
В Ростовской области стоимость минимального набора продуктов питания увеличилась до 5,47 тысячи рублей, об этом рассказали в Ростовстате.

В конце ноября Росстат рассчитал стоимость условного минимального набора продуктов питания, который включает в себя 33 наименования продовольственных товаров. Как правило, туда включают рыбу, фрукты, немного мяса, однако большую часть, согласно открытым источникам, составляет молочная продукция, картофель, хлеб и овощи.

И вот по результатам исследования в октябре стоимость такого набора увеличилась на 0,2% по отношению к предыдущему месяцу и составила 5474 рубля и 88 копеек.

Яйца по 103 рубля: ростовчанам назвали цены на продукты в новых реалиях
Узнать подробнее

При этом средняя стоимость такого набора продуктов по ЮФО составляет более 5,5 тысячи рублей, а самые высокие цены зарегистрировали в Севастополе и Краснодарском крае, где за аналогичный состав продуктового набора нужно отдать почти шесть тысяч рублей.

Фото: Ростовстат

Ранее в ЦБ объяснили, почему и на сколько выросли цены на продукты в Ростовской области.

Читайте также:
Диетолог Редина назвала продукты, вызывающие ожирениеДоля российских продуктов и напитков на рейсах «Аэрофлота» достигает 90%Яйца стали дороже на четверть: продукты резко взлетели в цене в Ростовской области
#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Надежда Пустяк#ЮФО#Цены на продукты#Краснодарский край#Хлеб#Рыба#Севастополь#Мясо#Последние новости Ростова на сегодня#Ростовстат#Росстат#Продукты питания#Молочная продукция#Стоимость продуктов#Фрукты#Картофель#Овощи#Происшествия
Подпишитесь
В Белой Калитве Ростовской области застрелили убийцу брата кандидата в губернаторы
Сегодня, 19:18
На Дону сбили беспилотник, а Киркоров не может забыть грудь журналистки из Ростова
Сегодня, 14:26
Убитым в центре Белой Калитвы оказался местный бизнесмен, он был бойцом «Вагнера»
Сегодня, 19:24
Вассерман рассказал, куда целился сбитый в Ростовской области беспилотник
Сегодня, 13:01
Неизвестный открыл стрельбу в центре Белой Калитвы в Ростовской области
Сегодня, 18:24
«Любовь к творчеству»: стенгазеты Ростова и Нахичевани-на-Дону в советские годы
Сегодня, 08:42