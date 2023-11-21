В Ростовской области в очередной раз выросла стоимость минимального набора продуктов

Posted Сегодня, 17:56
Published Сегодня, 17:56
Modified Сегодня, 17:58
Updated Сегодня, 17:58
В конце ноября Росстат рассчитал стоимость условного минимального набора продуктов питания, который включает в себя 33 наименования продовольственных товаров. Как правило, туда включают рыбу, фрукты, немного мяса, однако большую часть, согласно открытым источникам, составляет молочная продукция, картофель, хлеб и овощи.
И вот по результатам исследования в октябре стоимость такого набора увеличилась на 0,2% по отношению к предыдущему месяцу и составила 5474 рубля и 88 копеек.
При этом средняя стоимость такого набора продуктов по ЮФО составляет более 5,5 тысячи рублей, а самые высокие цены зарегистрировали в Севастополе и Краснодарском крае, где за аналогичный состав продуктового набора нужно отдать почти шесть тысяч рублей.