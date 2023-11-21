В Ростовской области в очередной раз выросла стоимость минимального набора продуктов

При этом средняя стоимость такого набора продуктов по ЮФО составляет более 5,5 тысячи рублей, а самые высокие цены зарегистрировали в Севастополе и Краснодарском крае, где за аналогичный состав продуктового набора нужно отдать почти шесть тысяч рублей.