В Белой Калитве Ростовской области застрелили убийцу брата кандидата в губернаторы

Posted Сегодня, 19:18
Published Сегодня, 19:18
Modified Сегодня, 19:25
Updated Сегодня, 19:25
По информации канала, убийство произошло в Белой Калитве, когда киллер напал на мужчину у спорткомплекса и четыре раза выстрелил в пострадавшего из пистолета.
«Борисенко ранее получил 16 лет колонии за организацию убийства бизнесмена Ильи Пятибратова, преступление было совершено в 2017 году. Причиной назвали передел сфер влияния в бизнесе», — говорится в публикации.
Канал сообщает, что Борисенко якобы амнистировали за участие в спецоперации, после чего он вернулся в Белую Калитву. По данным Baza, вместе с ним тогда осудили еще одного человека и он также направился на СВО, но погиб.
Добавим, что официальной информации об убийстве не было, она уточняется. Также официально не подтверждается участие вышеуказанных граждан в СВО.
Ранее стали известны подробности убийства сотрудницы СИЗО в Шахтах.