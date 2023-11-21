rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:18

Published Сегодня, 19:18

Modified Сегодня, 19:25

Updated Сегодня, 19:25

Застрелили убийцу брата кандидата в губернаторы

В Белой Калитве Ростовской области застрелили убийцу брата кандидата в губернаторы

21 ноября 2023, 19:18
Фото: 1MI
Застрелили убийцу брата кандидата в губернаторы
В Ростовской области застрелили 58-летнего Владимира Борисенко, который организовал убийство брата кандидата в губернаторы региона, сообщает Telegram-канал Baza.
Сюжет
СВО

По информации канала, убийство произошло в Белой Калитве, когда киллер напал на мужчину у спорткомплекса и четыре раза выстрелил в пострадавшего из пистолета.

«Борисенко ранее получил 16 лет колонии за организацию убийства бизнесмена Ильи Пятибратова, преступление было совершено в 2017 году. Причиной назвали передел сфер влияния в бизнесе», — говорится в публикации.

Стали известны подробности убийства сотрудницы СИЗО в Шахтах
Узнать подробнее

Канал сообщает, что Борисенко якобы амнистировали за участие в спецоперации, после чего он вернулся в Белую Калитву. По данным Baza, вместе с ним тогда осудили еще одного человека и он также направился на СВО, но погиб.

Добавим, что официальной информации об убийстве не было, она уточняется. Также официально не подтверждается участие вышеуказанных граждан в СВО.

Ранее стали известны подробности убийства сотрудницы СИЗО в Шахтах.

Читайте также:
Стали известны подробности убийства сотрудницы СИЗО в ШахтахСуд в Ростове оценит законность ареста Героя России по обвинению в убийстве девушкиСтали известны подробности жестокого убийства в квартире в Ростове
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Спецоперация#Бизнесмен#Убийство#СВО#Губернатор#Белая Калитва#Последние новости Ростова на сегодня#Пистолет#Колония#Происшествия
Подпишитесь
На Дону сбили беспилотник, а Киркоров не может забыть грудь журналистки из Ростова
Сегодня, 14:26
Убитым в центре Белой Калитвы оказался местный бизнесмен, он был бойцом «Вагнера»
Сегодня, 19:24
Вассерман рассказал, куда целился сбитый в Ростовской области беспилотник
Сегодня, 13:01
Неизвестный открыл стрельбу в центре Белой Калитвы в Ростовской области
Сегодня, 18:24
«Любовь к творчеству»: стенгазеты Ростова и Нахичевани-на-Дону в советские годы
Сегодня, 08:42