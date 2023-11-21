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Posted Сегодня, 13:01

Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

Вассерман рассказал, для чего предназначался сбитый в Ростовской области беспилотник

Вассерман рассказал, для чего предназначался сбитый в Ростовской области беспилотник

21 ноября 2023, 13:01
Фото: Mil.gov.ua/cc by 4.0/wiki
Вассерман рассказал, для чего предназначался сбитый в Ростовской области беспилотник

Вассерман рассказал, для чего предназначался сбитый в Ростовской области БПЛА

Военные уничтожили в Ростовской области украинский беспилотник самолетного типа. Российский эрудит, депутат Госдумы Анатолий Вассерман сообщил корреспонденту RostovGazeta, что беспилотники самолетного типа чаще всего предназначаются для наземных разрушений.

Напомним, что по информации Минобороны РФ, сегодня в районе 12.00 мск военные уничтожили в Ростовской области украинский беспилотник самолетного типа.

«Дело в том, что малые и большие габариты беспилотных аппаратов требуют разных задач. Значительная часть беспилотников похожи на вертолёты, причём со множеством несущих винтов. Чаще всего они используются для наблюдения. А похожие на самолёты беспилотники встречаются реже. Они крупнее и имеют большую дальность», — отмечает Анатолий Вассерман.

В Минобороны РФ подтвердили уничтожение украинского беспилотника в Ростовской области
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«Таких беспилотных аппаратов в наличии, как правило, меньше. Но и сбивать их легче», — делится информацией Вассерман.«Таких беспилотных аппаратов в наличии, как правило, меньше. Но и сбивать их легче», — делится информацией Вассерман.
«Таких беспилотных аппаратов в наличии, как правило, меньше. Но и сбивать их легче», — делится информацией Вассерман.
Фото: duma.gov.ru

Собеседник разъясняет, что БПЛА самолётного типа несут боевую нагрузку. Чаще всего их используют для атаки. Спикер полагает, что именно для наземных разрушений Украина пыталась использовать беспилотник, который уничтожили в Ростовской области.

«Таких беспилотных аппаратов в наличии, как правило, меньше. Но и сбивать их легче», — делится информацией Вассерман.

Однако сколько таких беспилотников может оказаться в наличии у Украины, спикер не берется ответить. Депутат уточняет, что значительная часть вооружения поставляется Украине извне.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростове собрались запретить въезд в город большегрузов.

В Ростове собираются запретить въезд большегрузов в город
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