Вассерман рассказал, для чего предназначался сбитый в Ростовской области беспилотник

«Дело в том, что малые и большие габариты беспилотных аппаратов требуют разных задач. Значительная часть беспилотников похожи на вертолёты, причём со множеством несущих винтов. Чаще всего они используются для наблюдения. А похожие на самолёты беспилотники встречаются реже. Они крупнее и имеют большую дальность», — отмечает Анатолий Вассерман.