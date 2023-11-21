ВККС отказала всем кандидатам на пост председателя Ростовского областного суда

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Напомним, что ранее на этом посту находилась Елена Золотарева, но ушла в отставку в 2023 году. Эта должность освободилась после возбужденного в отношении нее уголовного дела.
После этого появилась предварительная повестка заседания ВККС, в котором говорилось о трех претендентах на этот пост. Ими стали Алексей Марисов, Валерий Ноздрин и Станислав Рогожин.
«ВККС сегодня всем кандидатам на должность председателя областного суда Ростовской области отказал», — пишет канал. Добавим, что официальной информации об этом пока не поступало, она уточняется.
Ранее стало известно, что силовики забрали двух судей из здания Ленинского суда в Ростове.