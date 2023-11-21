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Posted Сегодня, 12:30

Published Сегодня, 12:30

Modified Сегодня, 12:32

Updated Сегодня, 12:32

Отказано всем кандидатам на пост председателя Ростовского облсуда

ВККС отказала всем кандидатам на пост председателя Ростовского областного суда

21 ноября 2023, 12:30
Фото: Midjourney
Отказано всем кандидатам на пост председателя Ростовского облсуда
Высшая квалификационная коллегия судей отказала всем кандидатам на пост председателя Ростовского областного суда, сообщает Telegram-канал «ИнформБюро».

Напомним, что ранее на этом посту находилась Елена Золотарева, но ушла в отставку в 2023 году. Эта должность освободилась после возбужденного в отношении нее уголовного дела.

После этого появилась предварительная повестка заседания ВККС, в котором говорилось о трех претендентах на этот пост. Ими стали Алексей Марисов, Валерий Ноздрин и Станислав Рогожин.

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«ВККС сегодня всем кандидатам на должность председателя областного суда Ростовской области отказал», — пишет канал. Добавим, что официальной информации об этом пока не поступало, она уточняется.

Ранее стало известно, что силовики забрали двух судей из здания Ленинского суда в Ростове.

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