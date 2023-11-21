Власти объявили о рубке рощи рядом со старым аэропортом Ростова в 2024 году

В ответ на вопрос местного населения представители администрации заявили, что роща находится в зоне «городских лесов», а потому рубку деревьев нельзя производить без обследования леса и выявления структурных изъянов, например, гнили, обрыва корней, опасного наклона и других визуальных признаков, свидетельствующих о скором падении дерева или обрушении его части.