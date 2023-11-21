Власти объявили о рубке рощи рядом со старым аэропортом Ростова в 2024 году

Posted Сегодня, 15:51
Published Сегодня, 15:51
Modified Сегодня, 15:53
Updated Сегодня, 15:53
Напомним, на днях стало известно, что в парках Ростова планируют провести работы по санитарной обрезке и сносу аварийных деревьев. Жителей Ростова-на-Дону также обеспокоило состояние деревьев в «роще аэропорта», расположенной на проспекте Шолохова.
В ответ на вопрос местного населения представители администрации заявили, что роща находится в зоне «городских лесов», а потому рубку деревьев нельзя производить без обследования леса и выявления структурных изъянов, например, гнили, обрыва корней, опасного наклона и других визуальных признаков, свидетельствующих о скором падении дерева или обрушении его части.
«Работы по рубке аварийно-опасных деревьев будут выполнены в 2024 году по факту выделения финансирования», — сообщили местные власти.