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Власти объявили о рубке рощи рядом со старым аэропортом Ростова

Власти объявили о рубке рощи рядом со старым аэропортом Ростова в 2024 году

21 ноября 2023, 15:51
Фото: 1MI
Власти объявили о рубке рощи рядом со старым аэропортом Ростова
Власти Ростова объявили, что планируют выполнить санитарный снос деревьев в роще на проспекте Шолохова рядом с бывшим аэропортом в 2024 году, об этом сообщили представители администрации.

Напомним, на днях стало известно, что в парках Ростова планируют провести работы по санитарной обрезке и сносу аварийных деревьев. Жителей Ростова-на-Дону также обеспокоило состояние деревьев в «роще аэропорта», расположенной на проспекте Шолохова.

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В ответ на вопрос местного населения представители администрации заявили, что роща находится в зоне «городских лесов», а потому рубку деревьев нельзя производить без обследования леса и выявления структурных изъянов, например, гнили, обрыва корней, опасного наклона и других визуальных признаков, свидетельствующих о скором падении дерева или обрушении его части.

«Работы по рубке аварийно-опасных деревьев будут выполнены в 2024 году по факту выделения финансирования», — сообщили местные власти.

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#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Надежда Пустяк#Аэропорт#Вырубка деревьев#Роща#Старый аэропорт в Ростове#Ростов#Городские леса
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