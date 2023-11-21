Власти Ростова потратятся на вооруженную охрану и защиту от терактов

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
В понедельник, 20 ноября, МКУ «Городское хозяйственное управление города Ростова-на-Дону» опубликовало конкурс для поиска подрядчика, готового взять на себя охрану учреждения в 2024 году. Стоимость работ оценили в 52,74 миллиона рублей.
За эти деньги заказчик желает получить услуги охраны от террористической опасности, обеспечение пропускного режима на объекте, а также охрану имущества заказчика. Объем закупаемой услуги должен составить более 70,2 тысячи и более 96,6 тысячи человеко-часов, при этом охранное предприятие должно предоставить услуги сотрудников, владеющих оружием и использующих его. Услуги охранного технического мониторинга в общей сложности должны составить около 386,5 тысячи часов.
Охрану необходимо выставить по 11 адресам в центральной части города, а также на СЖМ, ЗЖМ, в Октябрьском районе и Нахичевани. Часть постов будет работать по 10-17 часов в сутки, а на отдельных участках выставят круглосуточную охрану.
Заявки от охранных предприятий будут принимать до 6 декабря, а победителя объявят 8 декабря. Срок исполнения контракта истекает 31 января 2025 года.
Ранее на охрану стадиона «Ростов–Арена» выделили 56,2 миллиона рублей.