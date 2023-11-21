Власти Ростова потратятся на вооруженную охрану и защиту от терактов

За эти деньги заказчик желает получить услуги охраны от террористической опасности, обеспечение пропускного режима на объекте, а также охрану имущества заказчика. Объем закупаемой услуги должен составить более 70,2 тысячи и более 96,6 тысячи человеко-часов, при этом охранное предприятие должно предоставить услуги сотрудников, владеющих оружием и использующих его. Услуги охранного технического мониторинга в общей сложности должны составить около 386,5 тысячи часов.