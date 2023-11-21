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Posted Сегодня, 12:59

Published Сегодня, 12:59

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

Взрыв над Ростовской областью: что случилось в регионе 21 ноября

Взрыв над Ростовской областью: что случилось в регионе 21 ноября

21 ноября 2023, 12:59
Фото: Midjourney
Взрыв над Ростовской областью: что случилось в регионе 21 ноября

В Ростовской области назвали новые подробности сбитого украинского беспилотника

В небе над Ростовской областью во вторник, 21 ноября, был уничтожен беспилотник самолетного типа, запущенный Украиной, говорится в сообщении Минобороны.

В самом начале в Министерстве обороны России сообщили о БПЛА, который был запущен с целью совершения террористической атаки. Мишенью стали объекты на территории страны, но какие именно, не раскрывается.

Дрон не успел ничего поразить, так как по нему отработали системы ПВО. Его подбили на территории Каменского района и сейчас устанавливаются все обстоятельства.

В Минобороны РФ подтвердили уничтожение украинского беспилотника в Ростовской области
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По словам губернатора Василия Голубева, противовоздушные средства успешно справились со своей задачей, так как уничтожили цель.

Глава региона заявил, что местные жители могут быть спокойны.

Ранее стало известно, что охранникам ЧОПов в Ростовской области разрешат сбивать беспилотники.

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