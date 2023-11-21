Взрыв над Ростовской областью: что случилось в регионе 21 ноября

В самом начале в Министерстве обороны России сообщили о БПЛА, который был запущен с целью совершения террористической атаки. Мишенью стали объекты на территории страны, но какие именно, не раскрывается.



Дрон не успел ничего поразить, так как по нему отработали системы ПВО. Его подбили на территории Каменского района и сейчас устанавливаются все обстоятельства.