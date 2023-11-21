Взрыв над Ростовской областью: что случилось в регионе 21 ноября

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
В самом начале в Министерстве обороны России сообщили о БПЛА, который был запущен с целью совершения террористической атаки. Мишенью стали объекты на территории страны, но какие именно, не раскрывается.
Дрон не успел ничего поразить, так как по нему отработали системы ПВО. Его подбили на территории Каменского района и сейчас устанавливаются все обстоятельства.
По словам губернатора Василия Голубева, противовоздушные средства успешно справились со своей задачей, так как уничтожили цель.
Глава региона заявил, что местные жители могут быть спокойны.
Ранее стало известно, что охранникам ЧОПов в Ростовской области разрешат сбивать беспилотники.