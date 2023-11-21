Житель Батайска оказался в числе жертв отравления метадоном в Астраханской области

Posted Сегодня, 16:12
Published Сегодня, 16:12
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Updated Сегодня, 16:14
Во вторник, 21 ноября, Telegram-канал «Ростов 24» объявил, что житель Батайска попал в волну отравлений метадоном в Астраханской области. По информации авторов канала, батайчанин Евгений приехал в Астрахань, чтобы навестить родителей и друзей, и во время визита решил принять запрещенные вещества. Последствия оказались плачевными: мужчина якобы впал в кому и теперь находится в больнице.
По данным авторов канала, в Астраханской области от отравления метадоном пострадали уже более 20 человек, также прервалась жизнь трех пострадавших. Полиция считает, что жители и гости региона стали жертвами обмана и получили вместо мефедрона метадон.
Обращаем внимание, эта информация пока не получила официального подтверждения, данные находятся на проверке.
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