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Published Сегодня, 16:12

Modified Сегодня, 16:14

Updated Сегодня, 16:14

Житель Батайска оказался в числе жертв отравления метадоном в Астраханской области

Житель Батайска оказался в числе жертв отравления метадоном в Астраханской области

21 ноября 2023, 16:12
Фото: Midjourney
Житель Батайска оказался в числе жертв отравления метадоном в Астраханской области
Житель Батайска Евгений впал в кому после отравления наркотиками, таких пострадавших в Астраханской области более 20, об этом рассказал местный Telegram-канал.

Во вторник, 21 ноября, Telegram-канал «Ростов 24» объявил, что житель Батайска попал в волну отравлений метадоном в Астраханской области. По информации авторов канала, батайчанин Евгений приехал в Астрахань, чтобы навестить родителей и друзей, и во время визита решил принять запрещенные вещества. Последствия оказались плачевными: мужчина якобы впал в кому и теперь находится в больнице.

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По данным авторов канала, в Астраханской области от отравления метадоном пострадали уже более 20 человек, также прервалась жизнь трех пострадавших. Полиция считает, что жители и гости региона стали жертвами обмана и получили вместо мефедрона метадон.

Обращаем внимание, эта информация пока не получила официального подтверждения, данные находятся на проверке.

Ранее на улицах Ростова задержали многодетную мать, которая подняла на улице пачку чая с наркотиками.

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