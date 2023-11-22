Банк ЗЕНИТ нарастил объем выдач потребительских кредитов на 20%

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Клиентам доступны потребительские кредиты до 5 млн рублей и на срок до 5 лет. Решение об одобрении интернет-заявок Банк принимает в течение пяти минут, а заемные средства предоставляет за одно посещение офиса. Платежи можно вносить в мобильном приложении, на сайте, в банкоматах или в отделениях Банка ЗЕНИТ, а также через банков-партнеров. Предусмотрено досрочное погашение без комиссии.
Также до 30 ноября 2023 года включительно действует акция «Распродажа», в ходе которой можно получить скидку на первый месяц обслуживания кредита. Для участия необходимо оформить заявку через специальную форму на сайте или в офисе Банка в период проведения акции.
Подробные условия об акции размещены на сайте банка.