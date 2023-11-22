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Published Сегодня, 11:14

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Updated Сегодня, 11:16

Банк ЗЕНИТ нарастил объем выдач потребительских кредитов на 20%

Банк ЗЕНИТ нарастил объем выдач потребительских кредитов на 20%

22 ноября 2023, 11:14
Фото: ПАО Банк ЗЕНИТ
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Банк ЗЕНИТ за 10 месяцев 2023 года выдал потребительских кредитов на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Средний срок кредитования составил 4 года. Чаще всего заемные средства оформляли в Республике Татарстан.

Клиентам доступны потребительские кредиты до 5 млн рублей и на срок до 5 лет. Решение об одобрении интернет-заявок Банк принимает в течение пяти минут, а заемные средства предоставляет за одно посещение офиса. Платежи можно вносить в мобильном приложении, на сайте, в банкоматах или в отделениях Банка ЗЕНИТ, а также через банков-партнеров. Предусмотрено досрочное погашение без комиссии.

Также до 30 ноября 2023 года включительно действует акция «Распродажа», в ходе которой можно получить скидку на первый месяц обслуживания кредита. Для участия необходимо оформить заявку через специальную форму на сайте или в офисе Банка в период проведения акции.

Подробные условия об акции размещены на сайте банка.

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