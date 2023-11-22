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Published Сегодня, 17:24

Modified Сегодня, 17:38

Updated Сегодня, 17:38

Уроженца Ростовской области Сергея Павловича временно отстранили от боев после проигрыша британцу Тому Аспиналлу

Бойца ММА из Ростовской области Павловича отстранили от боев после нокаута

22 ноября 2023, 17:24
Фото: Telegram-канал Сергея Павловича
Уроженца Ростовской области Сергея Павловича временно отстранили от боев после проигрыша британцу Тому Аспиналлу
Уроженца Ростовской области Сергея Павловича временно отстранили от боев после проигрыша британцу Тому Аспиналлу, сообщает MMA Fighting.

Боец ММА из поселка Орловский Ростовской области Сергей Павлович получил медицинское отстранение от боев после недавнего поражения британцу Тому Аспиналлу. Участвовать в новых боях Павлович не сможет минимум 45 дней.

Британец нокаутировал бойца из Ростовской области Павловича через минуту турнира UFC
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Перед тем как вернуться на ринг, он снова пройдет обследование у врачей, чтобы получить разрешение. Том Аспиналл также получил медицинское отстранение. Запрет на участие в боях для него составляет всего лишь семь дней.

Напомним, бой между Павловичем и Аспиналлом прошел 12 ноября. Британец нокаутировал уроженца Ростовской области на второй минуте турнира.

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#Спорт#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Орловский район#RostovGazeta#UFC
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