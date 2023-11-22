Бойца ММА из Ростовской области Павловича отстранили от боев после нокаута

Posted Сегодня, 17:24
Published Сегодня, 17:24
Modified Сегодня, 17:38
Updated Сегодня, 17:38
Боец ММА из поселка Орловский Ростовской области Сергей Павлович получил медицинское отстранение от боев после недавнего поражения британцу Тому Аспиналлу. Участвовать в новых боях Павлович не сможет минимум 45 дней.
Перед тем как вернуться на ринг, он снова пройдет обследование у врачей, чтобы получить разрешение. Том Аспиналл также получил медицинское отстранение. Запрет на участие в боях для него составляет всего лишь семь дней.
Напомним, бой между Павловичем и Аспиналлом прошел 12 ноября. Британец нокаутировал уроженца Ростовской области на второй минуте турнира.