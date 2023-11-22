Диетолог Барредо, рассказала какое мясо может вызвать рак

Posted Сегодня, 16:28
Published Сегодня, 16:28
Modified Сегодня, 16:28
Updated Сегодня, 16:28
В беседе с журналистами NEWS.ru эксперт отметила, что таким пациентам употребление красного мясо лучше снизить.
«Если каких-то отклонений у человека нет, то красное мясо рекомендуется есть не более 3-4 раз в неделю, потому что от него все же есть некоторый канцерогенный эффект. — рассказала Барредо. — Если у возрастного человека есть какие-либо предпосылки к проблемам с желудочно-кишечным трактом либо в анамнезе у родственников есть онкология кишечника, то красное мясо рекомендуется есть 1-2 раза в неделю, дабы снизить риски возникновения канцерогенного эффекта».
Вместе с тем, специалист указала, что говядина богата миоглобином и содержит большое количество железа, необходимого для восстановления обмена данного элемента в организме. Более того, из белковых соединений создаются мышцы, кости и связки. Также в таком мясе содержится много полезного для сердца коэнзима Q10, добавила специалист.