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Диетолог Барредо, рассказала какое мясо может вызвать рак

22 ноября 2023, 16:28
По мнению диетолога Алены Барредо, говядина может обладать канцерогенным эффектом, поэтому ее не желательно употреблять людям, чьи родственники в анамнезе имеют онкологические заболевания органов ЖКТ.

В беседе с журналистами NEWS.ru эксперт отметила, что таким пациентам употребление красного мясо лучше снизить.

«Если каких-то отклонений у человека нет, то красное мясо рекомендуется есть не более 3-4 раз в неделю, потому что от него все же есть некоторый канцерогенный эффект. — рассказала Барредо. — Если у возрастного человека есть какие-либо предпосылки к проблемам с желудочно-кишечным трактом либо в анамнезе у родственников есть онкология кишечника, то красное мясо рекомендуется есть 1-2 раза в неделю, дабы снизить риски возникновения канцерогенного эффекта».

Вместе с тем, специалист указала, что говядина богата миоглобином и содержит большое количество железа, необходимого для восстановления обмена данного элемента в организме. Более того, из белковых соединений создаются мышцы, кости и связки. Также в таком мясе содержится много полезного для сердца коэнзима Q10, добавила специалист.

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