Для донской молодежи 29 ноября проведут открытый урок по предпринимательству

Открытый урок поможет школьникам разобраться, кто такой предприниматель и как им стать. Опытные эксперты и успешные представители бизнеса расскажут, как сделать этот путь более эффективным, научат работать в команде, помогут развить коммуникативные навыки, умение анализировать, сравнивать, находить оптимальные решения задач. В рамках урока молодежь области познакомится с правилами организации и ведения бизнеса в Ростовской области, с мерами господдержки, с историями создания собственного дела предпринимателями-земляками, в том числе молодыми предпринимателями, и сможет оценить собственную предрасположенность к созданию своего дела.