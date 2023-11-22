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Для донской молодежи 29 ноября проведут открытый урок по предпринимательству

Для донской молодежи 29 ноября проведут открытый урок по предпринимательству

22 ноября 2023, 14:47
Фото: РИНХ
Реклама. Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) . erid: LjN8KVWkt
29 ноября во многих муниципальных образованиях Ростовской области состоится ставший уже традиционным открытый урок по предпринимательству для молодежи.

Его проводят с 2019 года в рамках Нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» при поддержке Правительства и Министерства экономического развития региона. Организатором выступает Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства (АНО МФК «РРАПП»), центр «Мой бизнес», оператором — РГЭУ (РИНХ).

— Ежегодно в уроке принимают участие до трех тысяч учащихся общеобразовательных школ, колледжей и вузов. Главная цель — вовлечь как можно больше молодых людей в предпринимательскую деятельность, предостеречьот распространённых ошибок и рассказать об актуальных программах господдержки, среди которых — консультационное сопровождение, бесплатные обучающие курсы, наставничество, имущественная, грантовая и льготная микрофинансовая поддержка, — рассказала Яна Куринова, директор АНО МФК «РРАПП».

Открытый урок поможет школьникам разобраться, кто такой предприниматель и как им стать. Опытные эксперты и успешные представители бизнеса расскажут, как сделать этот путь более эффективным, научат работать в команде, помогут развить коммуникативные навыки, умение анализировать, сравнивать, находить оптимальные решения задач. В рамках урока молодежь области познакомится с правилами организации и ведения бизнеса в Ростовской области, с мерами господдержки, с историями создания собственного дела предпринимателями-земляками, в том числе молодыми предпринимателями, и сможет оценить собственную предрасположенность к созданию своего дела.

В этом году в очном формате урок пройдет в образовательных учреждениях Ростова-на-Дону, Таганрога, Гуково, а также в Аксайском, Миллеровском, Неклиновском районах. В ряде муниципалитетов урок проведут в онлайн-режиме.

Напомним, господдержка начинающих предпринимателей — один из приоритетов работы центров «Мой бизнес», созданных в семи муниципалитетах Ростовской области по инициативе Губернатора Ростовской области Василия Голубева. Узнать актуальную информацию о том, как со школьной скамьи организовать свое дело можно по телефону 8(804)333-32-31, в онлайн-чате на сайте и в социальных сетях: ВКонтакте и Telegram-канале

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