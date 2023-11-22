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Долг 4 млн евро: завод в Шахтах добился ареста активов итальянской Danieli в России

Долг 4 млн евро: завод в Шахтах добился ареста активов итальянской Danieli в России

22 ноября 2023, 10:15
Фото: Карты Гугл / Danieli & C. Officine Meccaniche S.P.A.
Долг 4 млн евро: завод в Шахтах добился ареста активов итальянской Danieli в России

Завод в Шахтах добился ареста активов итальянской компании Danieli в России

«Новороссийскому прокатному заводу», который работает в Ростовской области, удалось добиться арестов российских активов итальянской компании Danieli & C.Officine Meccaniche S.P.A., говорится в материалах арбитражного суда.

Представители работающего в Шахтах предприятия направили заявление об обеспечении имущественных интересов. Они потребовали наложить арест на имущество, которое контролирует иностранная организация.

«Для обоснования заявления истец указал, что намерен обратиться в Арбитражный суд Ростовской области для взыскания полученного аванса после окончания срока ответа на претензию», — говорится в документах.

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Заявитель уточнил, что решил расширить производство и заключил в 2018 году контракт с итальянской компанией на поставку прокатного стана. Его стоимость составляет 20,2 миллиона евро.

Донской завод успел перечислить аванс на сумму 4,3 миллиона евро, но из-за санкций ЕС не смог получить товар. Теперь предприятие хочет вернуть эту сумму.

Добавим, что суд удовлетворил заявление о принятии предварительных обеспечительных мер.

Ранее нацгвардия потребовала 3,1 млн от оборонного авиазавода в Таганроге.

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