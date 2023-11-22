Долг 4 млн евро: завод в Шахтах добился ареста активов итальянской Danieli в России

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Представители работающего в Шахтах предприятия направили заявление об обеспечении имущественных интересов. Они потребовали наложить арест на имущество, которое контролирует иностранная организация.
«Для обоснования заявления истец указал, что намерен обратиться в Арбитражный суд Ростовской области для взыскания полученного аванса после окончания срока ответа на претензию», — говорится в документах.
Заявитель уточнил, что решил расширить производство и заключил в 2018 году контракт с итальянской компанией на поставку прокатного стана. Его стоимость составляет 20,2 миллиона евро.
Донской завод успел перечислить аванс на сумму 4,3 миллиона евро, но из-за санкций ЕС не смог получить товар. Теперь предприятие хочет вернуть эту сумму.
Добавим, что суд удовлетворил заявление о принятии предварительных обеспечительных мер.
Ранее нацгвардия потребовала 3,1 млн от оборонного авиазавода в Таганроге.