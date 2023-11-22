Экс-председатель Ростовского облсуда Золотарева на допросах начала называть фамилии

Последние две недели Ростов сотрясают обыски в районных судах. 16 ноября силовики нагрянули в Советский районный суд, а 20 ноября — в Ленинский. 161.ру со ссылкой на свои источники пишет, что подозреваемые могут стать частью большого уголовного дела судей. Его фигурантами уже являются экс-глава Ростовского областного суда Елена Золотарева и ее заместитель Татьяна Юрова.