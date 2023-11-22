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Updated Сегодня, 18:15

Стало известно, почему возобновились обыски в районных судах Ростова

Экс-председатель Ростовского облсуда Золотарева на допросах начала называть фамилии

22 ноября 2023, 18:13
Фото: 1MI
Стало известно, почему возобновились обыски в районных судах Ростова

На допросах экс-председатель Ростовского облсуда Золотарева называла три фамилии

Обыски в судах Ростова-на-Дону, вероятно продолжатся, сообщают источники СМИ в правоохранительных органах.

Последние две недели Ростов сотрясают обыски в районных судах. 16 ноября силовики нагрянули в Советский районный суд, а 20 ноября — в Ленинский. 161.ру со ссылкой на свои источники пишет, что подозреваемые могут стать частью большого уголовного дела судей. Его фигурантами уже являются экс-глава Ростовского областного суда Елена Золотарева и ее заместитель Татьяна Юрова.

По информации издания, в Советском районном суде вероятно под подозрение попали председатель Елена Коблева, судьи Олег Батальщиков, Наталья Цмакалова и Артур Маслов. Следствие полагает, что они, дескать, получили взятку от бизнесмена Леонида Караханова, подтасовали показания свидетелей и огласили нужный предпринимателю приговор.

На судей силовики вышли после допросов их ранее задержанных коллег. Сейчас все судьи находятся в статусе свидетелей. Разрешение на уголовное преследование должна дать Высшая квалификационная коллегия судей России.

«Подозрение на взятки»: что известно об обысках в Советском районном суде Ростова
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В Ленинском же районном суде под подозрение якобы попали председатель Алексей Куделин и судья Владимир Худавердян. Они, по версии следствия, могут быть связаны с крупной коррупционной схемой в судах Ростовской области, организованной Елены Золотаревой.

Сама Золотарева на допросах стала называть все новые имена своих сообщников, среди них были не только судьи, но и чиновники.

«Имена [подозреваемых силовиков] сотрудники ФСБ пока не раскрывают. Кроме того, Золотарева назвала три фамилии действующих чиновников, в отношении которых сейчас проводится тайная проверка», — заявил источник СМИ.

Вероятно, обыски в судах Ростова и области продолжатся, так как вопросы и подозрения у силовиков появились и к другим районных судам.

Ранее эксперт Михайлов рассказал, что последует за обыском в Ленинском суде Ростова.

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