Экс-председатель Ростовского облсуда Золотарева на допросах начала называть фамилии

Posted Сегодня, 18:13
Published Сегодня, 18:13
Modified Сегодня, 18:15
Updated Сегодня, 18:15
Последние две недели Ростов сотрясают обыски в районных судах. 16 ноября силовики нагрянули в Советский районный суд, а 20 ноября — в Ленинский. 161.ру со ссылкой на свои источники пишет, что подозреваемые могут стать частью большого уголовного дела судей. Его фигурантами уже являются экс-глава Ростовского областного суда Елена Золотарева и ее заместитель Татьяна Юрова.
По информации издания, в Советском районном суде вероятно под подозрение попали председатель Елена Коблева, судьи Олег Батальщиков, Наталья Цмакалова и Артур Маслов. Следствие полагает, что они, дескать, получили взятку от бизнесмена Леонида Караханова, подтасовали показания свидетелей и огласили нужный предпринимателю приговор.
На судей силовики вышли после допросов их ранее задержанных коллег. Сейчас все судьи находятся в статусе свидетелей. Разрешение на уголовное преследование должна дать Высшая квалификационная коллегия судей России.
В Ленинском же районном суде под подозрение якобы попали председатель Алексей Куделин и судья Владимир Худавердян. Они, по версии следствия, могут быть связаны с крупной коррупционной схемой в судах Ростовской области, организованной Елены Золотаревой.
Сама Золотарева на допросах стала называть все новые имена своих сообщников, среди них были не только судьи, но и чиновники.
«Имена [подозреваемых силовиков] сотрудники ФСБ пока не раскрывают. Кроме того, Золотарева назвала три фамилии действующих чиновников, в отношении которых сейчас проводится тайная проверка», — заявил источник СМИ.
Вероятно, обыски в судах Ростова и области продолжатся, так как вопросы и подозрения у силовиков появились и к другим районных судам.
Ранее эксперт Михайлов рассказал, что последует за обыском в Ленинском суде Ростова.