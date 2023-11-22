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Published Сегодня, 07:35

Modified Сегодня, 07:37

Updated Сегодня, 07:37

Эксперт поддержал идею не вводить дистанционку в школах Ростова из-за коронавируса

Эксперт поддержал идею не вводить дистанционку в школах Ростова из-за коронавируса

22 ноября 2023, 07:35
Фото: Midjourney
Эксперт поддержал идею не вводить дистанционку в школах Ростова из-за коронавируса

Эксперт Гайворонский поддержал идею не переводить на дистанционку школы Ростова

Представители педагогического сообщества в донском крае негативно относятся к дистанционному образованию в школах, сообщил RostovGazeta председатель Ростовской областной организации Общероссийского профсоюза образования Владимир Гайворонский.

Напомним, что министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что на фоне роста заболеваемости коронавирусом, российские школы не будут переводить на дистанционное обучение. Представители педагогического сообщества Ростовской области активно поддержали это решение.

«Мы всегда негативно относились к удаленке, к онлайн-образованию, по крайней мере, в школах», — отмечает Владимир Гайворонский.

Собеседник добавляет, что в разгар пандемии ростовский Профсоюз проводил опрос донских учителей. Подавляющее большинство педагогов выступили против дистанционного обучения.

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«Удаленное обучение серьезно сказывается на качестве образования. Разве можно на дистанте через онлайн программы удержать внимание школьников? Это просто нереально», — поясняет эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростовской области доля вакансий с «удаленкой» возвращается к пандемийным показателям.

На Дону доля вакансий с «удаленкой» возвращается к пандемийным показателям
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