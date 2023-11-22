Эксперт поддержал идею не вводить дистанционку в школах Ростова из-за коронавируса

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
Напомним, что министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что на фоне роста заболеваемости коронавирусом, российские школы не будут переводить на дистанционное обучение. Представители педагогического сообщества Ростовской области активно поддержали это решение.
«Мы всегда негативно относились к удаленке, к онлайн-образованию, по крайней мере, в школах», — отмечает Владимир Гайворонский.
Собеседник добавляет, что в разгар пандемии ростовский Профсоюз проводил опрос донских учителей. Подавляющее большинство педагогов выступили против дистанционного обучения.
«Удаленное обучение серьезно сказывается на качестве образования. Разве можно на дистанте через онлайн программы удержать внимание школьников? Это просто нереально», — поясняет эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростовской области доля вакансий с «удаленкой» возвращается к пандемийным показателям.