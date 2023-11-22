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Губернатор Голубев объяснил почему на Дону решили запретить фейерверки

Губернатор Голубев объяснил, почему в Ростовской области запретили пиротехнику

22 ноября 2023, 09:47
Фото: donland.ru
Губернатор Голубев объяснил почему на Дону решили запретить фейерверки
В Ростовской области решили ограничить использование пиротехники из-за позиции общественности, об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в ходе заседания оперштаба.
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СВО

В среду, 22 ноября, глава донского правительства Василий Голубев объявил, что в Ростовской области до весны 2024 года запретят запуск фейерверков и салютов. Запрет вступит в законную силу 1 декабря 2023 года, а временные ограничения продлятся вплоть до 1 марта 2024 года, если не будет принято иное решение.

По словам губернатора, толчком к подобному решению стало сформировавшееся мнение общественности относительно запуска салютов во время проведения СВО. Совсем недавно в Ростове прозвучал настолько громкий взрыв салюта, что горожане приняли грохот за атаку, а украинские пропагандисты стали распространять новости об обстрелах донской столицы. После этого местные жители потребовали ввести огромные штрафы за использование тяжелой пиротехники или запретить их вовсе.

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Запрет вступит в законную силу 1 декабря 2023 года, а временные ограничения продлятся вплоть до 1 марта 2024 года, если не будет принято иное решение.
Видео: ТГ канал Василия Голубева

«Есть пиротехнические изделия, которые мы не запрещаем: хлопушки, бенгальские огни[…] А фейерверки и все, что летает, мы запрещаем или временно ограничиваем», — добавил Василий Голубев.

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