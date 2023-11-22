Губернатор Голубев объяснил, почему в Ростовской области запретили пиротехнику

По словам губернатора, толчком к подобному решению стало сформировавшееся мнение общественности относительно запуска салютов во время проведения СВО. Совсем недавно в Ростове прозвучал настолько громкий взрыв салюта, что горожане приняли грохот за атаку, а украинские пропагандисты стали распространять новости об обстрелах донской столицы. После этого местные жители потребовали ввести огромные штрафы за использование тяжелой пиротехники или запретить их вовсе.