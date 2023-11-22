Губернатор Голубев объяснил, почему в Ростовской области запретили пиротехнику

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
В среду, 22 ноября, глава донского правительства Василий Голубев объявил, что в Ростовской области до весны 2024 года запретят запуск фейерверков и салютов. Запрет вступит в законную силу 1 декабря 2023 года, а временные ограничения продлятся вплоть до 1 марта 2024 года, если не будет принято иное решение.
По словам губернатора, толчком к подобному решению стало сформировавшееся мнение общественности относительно запуска салютов во время проведения СВО. Совсем недавно в Ростове прозвучал настолько громкий взрыв салюта, что горожане приняли грохот за атаку, а украинские пропагандисты стали распространять новости об обстрелах донской столицы. После этого местные жители потребовали ввести огромные штрафы за использование тяжелой пиротехники или запретить их вовсе.
«Есть пиротехнические изделия, которые мы не запрещаем: хлопушки, бенгальские огни[…] А фейерверки и все, что летает, мы запрещаем или временно ограничиваем», — добавил Василий Голубев.