rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:54

Published Сегодня, 11:54

Modified Сегодня, 11:56

Updated Сегодня, 11:56

Губернатор Ростовской области назвал неважной «бумажкой» паспорт готовности к зиме

Губернатор Ростовской области назвал «неважной бумажкой» паспорт готовности к зиме

22 ноября 2023, 11:54
Фото: 1MI
Губернатор Ростовской области назвал неважной «бумажкой» паспорт готовности к зиме

Голубев объяснил, почему Ростовской области неважны паспорта готовности к зиме

Губернатор Василий Голубев считает, что проблем с отопительным сезоном в регионе нет, несмотря на предостережения Ростехнадзора, тема обсуждалась на заседании правительства Ростовской области.

На заседании правительства региона депутаты и чиновники обсудили проблемы, связанные с отопительным сезоном. Паспорта готовности к нему не получили шесть муниципалитетов, включая Ростов, Азов и Новочеркасск.

Шесть городов, включая Ростов, не получили паспорт готовности к зиме
Узнать подробнее

Депутаты поинтересовались, почему в этих городах в очередной раз возникли проблемы при проверке Ростехнадзора. Однако губернатор Василий Голубев призвал парламентариев быть «корректнее», потому что сам отопительный сезон в Ростовской области не сорвался.

«Паспорт не подтверждает неготовность. Это нерешение некоторых вопросов, в общем-то, текущего характера», — говорит глава региона.

«Паспорт не подтверждает неготовность. Это нерешение некоторых вопросов, в общем-то, текущего характера», — говорит глава региона.«Паспорт не подтверждает неготовность. Это нерешение некоторых вопросов, в общем-то, текущего характера», — говорит глава региона.
«Паспорт не подтверждает неготовность. Это нерешение некоторых вопросов, в общем-то, текущего характера», — говорит глава региона.
Фото: donland.ru

Однако он тут же оговорился, что все требования, которые выдвигает к властям Ростехнадзор, «правильные».

«Некоторые наши коллеги наступают на одни и те же грабли. Кто попадает в очередной раз в этот список, должны понимать, что в течение года вы не среагировали на проблему и не приняли мер, чтобы получить эту бумажку», — заключает губернатор.

Напомним, на днях жители Ростова жаловались, что остались без отопления и горячей воды в минусовую погоду.

Читайте также:
«Трубы рухнули»: больница в Ростовской области в ноябре осталась без отопленияСтало известно, когда включат отопление во всех домах в Ростове-на-ДонуКуда жаловаться, если нет отопления
#Общество#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Азов#Новочеркасск#Последние новости Ростова на сегодня#Правительство Ростовской области#Ростов#Отопительный сезон в Ростовской области#Василий Голубев#RostovGazeta#Отопительный сезон 2023-2024 годов в Ростове-на-Дону#Ростехнадзор
Подпишитесь
Власти Ростова официально сообщили о подорожании проезда с 25 ноября
Сегодня, 08:23
Эксперт поддержал идею не вводить дистанционку в школах Ростова из-за коронавируса
Сегодня, 07:35
Южная военная прокуратура подала иск на 104 млн против оборонного завода в Таганроге
Сегодня, 07:32
Посетителей кафе выгнали на мороз в центре Ростова-на-Дону
Сегодня, 07:09
«Зарабатывал 25 млн»: кем был расстрелянный на Дону криминальный авторитет Борисенко
Сегодня, 06:46
Климатолог Иошпа предупредил дончан о 20-градусных перепадах температуры
Сегодня, 08:06