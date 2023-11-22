Губернатор Ростовской области назвал неважной «бумажкой» паспорт готовности к зиме

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
На заседании правительства региона депутаты и чиновники обсудили проблемы, связанные с отопительным сезоном. Паспорта готовности к нему не получили шесть муниципалитетов, включая Ростов, Азов и Новочеркасск.
Депутаты поинтересовались, почему в этих городах в очередной раз возникли проблемы при проверке Ростехнадзора. Однако губернатор Василий Голубев призвал парламентариев быть «корректнее», потому что сам отопительный сезон в Ростовской области не сорвался.
«Паспорт не подтверждает неготовность. Это нерешение некоторых вопросов, в общем-то, текущего характера», — говорит глава региона.
Однако он тут же оговорился, что все требования, которые выдвигает к властям Ростехнадзор, «правильные».
«Некоторые наши коллеги наступают на одни и те же грабли. Кто попадает в очередной раз в этот список, должны понимать, что в течение года вы не среагировали на проблему и не приняли мер, чтобы получить эту бумажку», — заключает губернатор.
Напомним, на днях жители Ростова жаловались, что остались без отопления и горячей воды в минусовую погоду.