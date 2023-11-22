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Published Сегодня, 12:55

Modified Сегодня, 12:57

Updated Сегодня, 12:57

Проект объединенной зоны охраны центра Ростова утвердят до конца 2023 года

Из проекта охранной зоны в Ростове исключили целые кварталы Нахичевани

22 ноября 2023, 12:55
Фото: 1MI
Проект объединенной зоны охраны центра Ростова утвердят до конца 2023 года

Проект объединенной зоны охраны центра Ростова утвердят до конца 2023 года

Власти собираются до конца текущего года утвердить проект объединенной зоны охраны центра Ростова, известно, что оттуда исключили целые кварталы в Нахичевани.

Депутат ЗС РО Светлана Мананкина сообщила, что в регионе до конца года утвердят проект объединенной зоны охраны центра Ростова. Парламентарий утверждает, что документ якобы дорабатывали, учитывая все пожелания общественников и архитекторов.

По словам Мананкиной, в проекте стало больше объектов культурного наследия, их число увеличилось с 459 до 500. В три раза выросло и количество ценных исторических объектов, сейчас их в городе 671.

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Также сократилась допустимая высота новостроек в историческом центре Ростова. Теперь строить многоэтажку выше 24 метров там нельзя. Еще на семи других участках в центре города высота новостройки не может быть больше 30 метров.

Однако из объединенной охраной зоны убрали целые кварталы в Нахичевани. По каким причинам это сделали, Мананкина решила не говорить. Вероятно, их хотят застроить многоэтажками выше 30 метров. Добавили же в охранную зону территории вдоль набережной.

Однако из объединенной охраной зоны убрали целые кварталы в Нахичевани. По каким причинам это сделали, Мананкина решила не говорить. Однако из объединенной охраной зоны убрали целые кварталы в Нахичевани. По каким причинам это сделали, Мананкина решила не говорить.
Однако из объединенной охраной зоны убрали целые кварталы в Нахичевани. По каким причинам это сделали, Мананкина решила не говорить.
Фото: ТГ канал smanankina

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