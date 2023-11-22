Из проекта охранной зоны в Ростове исключили целые кварталы Нахичевани

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Депутат ЗС РО Светлана Мананкина сообщила, что в регионе до конца года утвердят проект объединенной зоны охраны центра Ростова. Парламентарий утверждает, что документ якобы дорабатывали, учитывая все пожелания общественников и архитекторов.
По словам Мананкиной, в проекте стало больше объектов культурного наследия, их число увеличилось с 459 до 500. В три раза выросло и количество ценных исторических объектов, сейчас их в городе 671.
Также сократилась допустимая высота новостроек в историческом центре Ростова. Теперь строить многоэтажку выше 24 метров там нельзя. Еще на семи других участках в центре города высота новостройки не может быть больше 30 метров.
Однако из объединенной охраной зоны убрали целые кварталы в Нахичевани. По каким причинам это сделали, Мананкина решила не говорить. Вероятно, их хотят застроить многоэтажками выше 30 метров. Добавили же в охранную зону территории вдоль набережной.