К Новому году: можно подключиться к Tele2 за полцены и получить премиальный сервис

Тариф включает безлимит на Youtube, Telegram и WhatsApp, доступ к онлайн-кинотеатрам Wink и more.tv. Клиенты, привыкшие к традиционным сервисам, могут не ограничивать себя в звонках: в пакете есть 1000 минут и безлимитные вызовы внутри сети. Наконец, клиенты получают международный роуминг без доплат — в тариф по умолчанию включена услуга «Безлимитные мессенджеры за границей», которая позволяет использовать все основные мессенджеры в поездках за рубеж без ограничений.