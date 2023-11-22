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Published Сегодня, 09:27

Modified Сегодня, 09:29

Updated Сегодня, 09:29

К Новому году: можно подключиться к Tele2 за полцены и получить премиальный сервис

К Новому году: можно подключиться к Tele2 за полцены и получить премиальный сервис

22 ноября 2023, 09:27
Фото: Tele2
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Tele2 предлагает новым клиентам подключить со скидкой 50% премиальный тариф Black. Эксклюзивный продукт дает абонентам большой пакет минут и трафика, домашний интернет бесплатно на целый квартал и мультиподписку MiXX — за ноль рублей на месяц.

Тариф с доступом к онлайн-кинотеатрам Wink и more.tv идеально подойдет любителям сериалов, а обслуживание на выделенной линии гарантирует персонализированный подход в сервисе.

Tele2 запустила новогоднее предложение для новых клиентов: они могут подключить премиальный тариф Black по цене обычного. Он ориентирован на активных пользователей цифровых услуг, любителей кино и всех, кто ждет от своего оператора индивидуального обслуживания. Абоненты получают все преимущества продуктового хита за полцены: например, в Ростове-на-Дону тариф доступен за 450 рублей вместо привычных 900.

Эксклюзивная новогодняя версия Black для новых клиентов включает 50 Гб и такой же пакет интернет-трафика дополнительно каждый третий месяц. В числе преимуществ — возможность бесплатно пользоваться мультиподпиской MiXX месяц, а домашним интернетом — целых три.

Тариф включает безлимит на Youtube, Telegram и WhatsApp, доступ к онлайн-кинотеатрам Wink и more.tv. Клиенты, привыкшие к традиционным сервисам, могут не ограничивать себя в звонках: в пакете есть 1000 минут и безлимитные вызовы внутри сети. Наконец, клиенты получают международный роуминг без доплат — в тариф по умолчанию включена услуга «Безлимитные мессенджеры за границей», которая позволяет использовать все основные мессенджеры в поездках за рубеж без ограничений.

Как премиальные клиенты пользователи Black могут получить моментальное решение вопросов на выделенной линии. Мультиподписка MiXX дает дополнительные 50 Гб трафика, доступ к каталогу «Литрес» и «VK Музыке», 10%-ю скидку на Lamoda.

Новогоднее предложение действует в большинстве регионов присутствия Tele2, подробнее на сайте.

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