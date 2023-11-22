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В Кашарском районе введут карантин по бешенству

Карантин по бешенству ввели на территории в Ростовской области

22 ноября 2023, 16:31
Фото: 1MI
В Кашарском районе введут карантин по бешенству
В Кашарском районе введут карантин по бешенству, соответствующее распоряжение подписал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

На части территории Кашарского района Ростовской области ввели карантин по бешенству. Заболевание выявили у крупного рогатого скота в хуторе Краснояровка в личном подсобном хозяйстве местного жителя. Власти напомнили, что бешенство одинаково опасно, как для человека, так и для животного.

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Карантинная зона будет распространяться от хутора Краснояровка в радиусе трех километров от очага.

Также власти ввели ограничение на оборот животных, продуктов животноводства и кормов на территории очага.

Ранее в Шахтах на улицах города заметили дикую лису.

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