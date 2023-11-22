Карантин по бешенству ввели на территории в Ростовской области

На части территории Кашарского района Ростовской области ввели карантин по бешенству. Заболевание выявили у крупного рогатого скота в хуторе Краснояровка в личном подсобном хозяйстве местного жителя. Власти напомнили, что бешенство одинаково опасно, как для человека, так и для животного.