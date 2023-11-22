Карантин по бешенству ввели на территории в Ростовской области

Posted Сегодня, 16:31
Published Сегодня, 16:31
Modified Сегодня, 16:32
Updated Сегодня, 16:32
На части территории Кашарского района Ростовской области ввели карантин по бешенству. Заболевание выявили у крупного рогатого скота в хуторе Краснояровка в личном подсобном хозяйстве местного жителя. Власти напомнили, что бешенство одинаково опасно, как для человека, так и для животного.
Карантинная зона будет распространяться от хутора Краснояровка в радиусе трех километров от очага.
Также власти ввели ограничение на оборот животных, продуктов животноводства и кормов на территории очага.
Ранее в Шахтах на улицах города заметили дикую лису.