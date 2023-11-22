Климатолог Иошпа предупредил дончан о 20-градусных перепадах температуры

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
В своей беседе с порталом «КП — Ростов-на-Дону» климатолог, кандидат географических наук Александр Иошпа рассказал, что в ближайшие дни Ростовскую область ожидают значительные перепады температуры.
По словам эксперта, дончанам следует готовиться к морозам, снегопадам и сильному ветру, которые будут сменяться дождями.
Александр Иошпа рассказал, что 23–24 ноября Ростовскую область накроет циклоном, что принесет с собой дожди и снег. В отдельных районах ожидаются обильные осадки и ветер скоростью до 18 метров в секунду. В период похолодания будут фиксировать значительные перепады температур до 20 градусов.
По словам климатолога, наиболее значительное похолодание ожидается на севере области, где температуры будут колебаться от -10 до +10 градусов.
«В Ростове и других районах таких морозов не будет. Например, в донской столице на термометре будет ниже нуля, но минус будет небольшим», — рассказал эксперт, добавив, что дончанам следует также готовиться к переменчивости погоды. Долгосрочные прогнозы составить не удастся, погода будет меняться каждые три дня.
Ранее жителей Ростовской области предупредили о шестиградусных морозах.