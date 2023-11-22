Климатолог Иошпа предупредил дончан о 20-градусных перепадах температуры

«В Ростове и других районах таких морозов не будет. Например, в донской столице на термометре будет ниже нуля, но минус будет небольшим», — рассказал эксперт, добавив, что дончанам следует также готовиться к переменчивости погоды. Долгосрочные прогнозы составить не удастся, погода будет меняться каждые три дня.