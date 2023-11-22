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Published Сегодня, 09:22

Modified Сегодня, 09:24

Updated Сегодня, 09:24

В 2023 году в Ростове выросли продажи ювелирных украшений на 33%

Колечки, цепочки, сережки: жители Ростова начали массово скупать ювелирку в 2023 году

22 ноября 2023, 09:22
Фото: rostovgazeta.ru
В 2023 году в Ростове выросли продажи ювелирных украшений на 33%

В 2023 году в Ростове выросли продажи ювелирных украшений на 33%

Ростов возглавил список городов, где за 2023 год заметно выросли продажи ювелирных изделий, об этом сообщил портал «Газета.ру».

«Газета.ру» со ссылкой на исследования сети Sokolov объявил, что по итогам трех кварталов 2023 года в Ростове-на-Дону темпы роста рынка ювелирной розницы составили 33%. Аналогичные высокие показатели продемонстрировали Омск и Краснодар, где прирост составил 32% и 31% соответственно.

При этом самый высокие средние чеки на украшения оказались в Москве, Краснодаре и Санкт-Петербурге. Аналитики сообщают, что сумма чеков составила от 8,8 до 12,34 тысячи рублей. В остальных города миллионниках средний чек не превысил 7,9 тысячи рублей.

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Причиной роста рынка продажи ювелирных изделий назвали онлайн-продажи, в том числе на маркетплейсах, общий объем продаж достиг 50 миллиардов рублей. При этом чаще всего россияне в целом покупали кольца и цепочки, после женщины предпочитали серьги и подвески, а мужчины — браслеты и часы.

Ранее в Ростове выставили на продажу уникальные украшения за десятки миллионов рублей.

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