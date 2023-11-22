Колечки, цепочки, сережки: жители Ростова начали массово скупать ювелирку в 2023 году

Причиной роста рынка продажи ювелирных изделий назвали онлайн-продажи, в том числе на маркетплейсах, общий объем продаж достиг 50 миллиардов рублей. При этом чаще всего россияне в целом покупали кольца и цепочки, после женщины предпочитали серьги и подвески, а мужчины — браслеты и часы.