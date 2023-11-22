Колечки, цепочки, сережки: жители Ростова начали массово скупать ювелирку в 2023 году

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
«Газета.ру» со ссылкой на исследования сети Sokolov объявил, что по итогам трех кварталов 2023 года в Ростове-на-Дону темпы роста рынка ювелирной розницы составили 33%. Аналогичные высокие показатели продемонстрировали Омск и Краснодар, где прирост составил 32% и 31% соответственно.
При этом самый высокие средние чеки на украшения оказались в Москве, Краснодаре и Санкт-Петербурге. Аналитики сообщают, что сумма чеков составила от 8,8 до 12,34 тысячи рублей. В остальных города миллионниках средний чек не превысил 7,9 тысячи рублей.
Причиной роста рынка продажи ювелирных изделий назвали онлайн-продажи, в том числе на маркетплейсах, общий объем продаж достиг 50 миллиардов рублей. При этом чаще всего россияне в целом покупали кольца и цепочки, после женщины предпочитали серьги и подвески, а мужчины — браслеты и часы.
Ранее в Ростове выставили на продажу уникальные украшения за десятки миллионов рублей.