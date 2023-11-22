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Кредитный рейтинг Новикомбанка вырос согласно версии АКРА

Кредитный рейтинг Новикомбанка вырос согласно версии АКРА

22 ноября 2023, 15:18
Фото: Новикомбанк
Специалисты рейтингового агентства АКРА по итогам оценки финансовых результатов сообщили о повышении кредитного рейтинга Новикомбанка до уровня АА-(RU) со стабильным прогнозом. Ранее, в июле 2023 года, агентство АКРА заявило о повышении прогноза по рейтингу банка А+(RU) до «Позитивного».

Свое решение рейтинговое агентство объяснило «повышением оценки бизнес-профиля банка при сохранении сильной позиции по капиталу, адекватной позиции по фондированию и ликвидности, а также консервативной оценки риск-профиля», — сообщается в отчете АКРА. Об этом пишет gorod55.

Эксперты особо отметили стабильно высокие финансовые результаты банка и увеличение его активов. К 1 октября 2023 года активы банка поднялись на уровень 823,8 миллиарда рублей, а чистая прибыль достигла размера 13,8 миллиарда. Таким образом, с учетом итогов 2022 года Новикомбанк приняли в первую пятерку кредитных организаций России по размеру чистой прибыли.

Аналитики АКРА заявляют: в рамках модели развития, которая на сегодня используется в качестве ведущей для банка, сформирован кредитный портфель, который показывает хорошее качество.

Основное направление деятельности Новикомбанка состоит в качественном и бесперебойном финансировании лидирующих предприятий отечественной промышленности. Банк задействует все доступные инструменты государственной поддержки. Таким образом, он предоставляет предприятиям высокотехнологичных отраслей промышленности возможность снизить стоимость обслуживания кредитов.

Помимо этого, в 2023 году Новикомбанк продолжает вести деятельность, направленную на централизованное выделение ресурсов на созданные совместно с акционером собственные преференциальные программы финансирования поддержки предприятий. Предполагается, что эти программы будут способствовать решению задач, связанных с укреплением технологического суверенитета.

В долгосрочной стратегии развития банка прописано дальнейшее укрепление его позиций как универсальной кредитной организации. Аналитики агентства выражают убежденность: это поддержит тенденции роста объема активов банка, усиления их диверсификации и поступательного роста операционных доходов.

По мнению главы правления Новикомбанка, куратора Воронежского отделения Союза машиностроителей России Елены Георгиевой, новая ступень рейтинга запустит рост эффективности вложений акционера, направленных на поддержку промышленности, и поможет банку и впредь предлагать наилучшие условия финансирования предприятиям в контуре «Ростеха» и всей промышленности страны.

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