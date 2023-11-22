Кредитный рейтинг Новикомбанка вырос согласно версии АКРА

Свое решение рейтинговое агентство объяснило «повышением оценки бизнес-профиля банка при сохранении сильной позиции по капиталу, адекватной позиции по фондированию и ликвидности, а также консервативной оценки риск-профиля», — сообщается в отчете АКРА. Об этом пишет gorod55.