Кредитный рейтинг Новикомбанка вырос согласно версии АКРА

Posted Сегодня, 15:18
Published Сегодня, 15:18
Modified Сегодня, 15:18
Updated Сегодня, 15:18
Свое решение рейтинговое агентство объяснило «повышением оценки бизнес-профиля банка при сохранении сильной позиции по капиталу, адекватной позиции по фондированию и ликвидности, а также консервативной оценки риск-профиля», — сообщается в отчете АКРА. Об этом пишет gorod55.
Эксперты особо отметили стабильно высокие финансовые результаты банка и увеличение его активов. К 1 октября 2023 года активы банка поднялись на уровень 823,8 миллиарда рублей, а чистая прибыль достигла размера 13,8 миллиарда. Таким образом, с учетом итогов 2022 года Новикомбанк приняли в первую пятерку кредитных организаций России по размеру чистой прибыли.
Аналитики АКРА заявляют: в рамках модели развития, которая на сегодня используется в качестве ведущей для банка, сформирован кредитный портфель, который показывает хорошее качество.
Основное направление деятельности Новикомбанка состоит в качественном и бесперебойном финансировании лидирующих предприятий отечественной промышленности. Банк задействует все доступные инструменты государственной поддержки. Таким образом, он предоставляет предприятиям высокотехнологичных отраслей промышленности возможность снизить стоимость обслуживания кредитов.
Помимо этого, в 2023 году Новикомбанк продолжает вести деятельность, направленную на централизованное выделение ресурсов на созданные совместно с акционером собственные преференциальные программы финансирования поддержки предприятий. Предполагается, что эти программы будут способствовать решению задач, связанных с укреплением технологического суверенитета.
В долгосрочной стратегии развития банка прописано дальнейшее укрепление его позиций как универсальной кредитной организации. Аналитики агентства выражают убежденность: это поддержит тенденции роста объема активов банка, усиления их диверсификации и поступательного роста операционных доходов.
По мнению главы правления Новикомбанка, куратора Воронежского отделения Союза машиностроителей России Елены Георгиевой, новая ступень рейтинга запустит рост эффективности вложений акционера, направленных на поддержку промышленности, и поможет банку и впредь предлагать наилучшие условия финансирования предприятиям в контуре «Ростеха» и всей промышленности страны.